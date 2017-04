Ciudadanos critica que PSOE, PP y Foro no quieren combatir la corrupción y bloqueen la iniciativa de Podemos

Sánchez hacía estas declaraciones al finalizar la reunión de la Ponencia de la Ley en el Parlamento asturiano y tras comprobar que PSOE, PP y Foro votaban en contra de continuar adelante con la ley.

"Ciudadanos ha votado favorablemente a continuar con esta proposición de ley para intentar salvarla y por ello presentamos una batería de 55 enmiendas", ha argumentado la diputada que ha considerado que no ha habido "voluntad" por parte de estos grupos de luchar contra la corrupción. "No nos extraña que estos partidos no quieran combatir esta lacra porque están inmersos en casos de corrupción", ha apostillado.

A juicio de la diputada de C's, precisamente esos partidos deberían ser los que más a favor estuvieran de tramitar este tipo de leyes, ya que "sus mochilas están cargadas de corrupción".

