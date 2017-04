Un periodista de 'Libération' dice haber recibido presiones "de Madrid" por un debate con Mas

La diplomacia española intentó presionar al corresponsal francés Jean Quatremer para que no participara en una conferencia-diálogo con el expresidente de la Generalitat Artur Mas en Bruselas, en el marco de su gira internacional para promocionar el procés, según ha asegurado el propio periodista del diario Libération. Al inicio del acto, que tuvo lugar este martes, Quatremer contó que después de aceptar participar en el acontecimiento recibió "noticias de Madrid".

Me llamaron para decirme por qué había aceptado, si estaba seguro de dónde me estaba metiendo""Me llamaron para decirme por qué había aceptado, si estaba seguro de dónde me estaba metiendo; evidentemente que lo sé", aseguró el corresponsal, remarcando que en ningún caso es partidario de la independencia.

El acto, organizado en la sede de la delegación de la Generalitat en Bruselas consistió en una conversación entre Quatremer, uno de los periodistas con más experiencia en la capital europea, y Artur Mas.

Durante su intervención, el expresidente de la Generalitat se centró en defender los argumentos "democráticos" a favor de un referéndum en Cataluña.

La conferencia de Bruselas fue el primer acto de la gira internacional de Artur Mas para explicar el proceso soberanista.





