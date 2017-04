Pablo Iglesias, en 2013 sobre los invitados a 'La Tuerka': "Nosotros somos los que mandamos"

Este martes se generó una nueva controversia cuando Irene Montero en vez de Íñigo Errejón acudió a Hora 25 de Cadena SER y el programa impidió que participara porque son ellos los que deciden quiénes acuden como invitados a sus espacios de debate, según explicaron. La decisión de la cadena no fue aceptada por Podemos, que consideró "vetada" a Montero del programa. Sin embargo, Pablo Iglesias ya dijo en 2013 sobre los invitados a 'La Tuerka': "Nosotros somos los que mandamos" y "nadie tiene cuotas".

Errejón acudía desde hace tres años a la tertulia del programa dirigido y presentado por Angels Barceló. Esta tertulia era el único lugar al que seguía acudiendo el ex número dos de Podemos. Y, a pesar de que se trataba de una invitación personal, el partido decidió que Irene Montero iría en su lugar, la nueva portavoz en el Congreso. Sin embargo, Hora 25 afirmó que la invitación era para Errejón y no para el partido, por lo que no dejó participar a Montero.

Respuesta de Podemos en redes

Esto generó una amplia respuesta por parte de los líderes del partido. Pablo Iglesias tuiteó que no dejaron a Montero explicarse y que "el jefe es el jefe" junto a una imagen de Juan Luis Cebrián en una conferencia sobre Invertir en Panamá.

En @hora25 dicen falsedades sobre Podemos. @Irene_Montero_ llama para que le dejen explicarse. Le responden que no. El jefe es el jefe pic.twitter.com/9OV5V3bhW5 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 25 de abril de 2017

Por su parte, Pablo Echenique explicó, también en esta red social, que "en todos los programas y en todos los partidos, es la dirección la que decide quién va y los cambios son habituales".

En todos los programas y en todos los partidos, es la dirección la que decide quién va y los cambios son habituales. Lo demás es propaganda. pic.twitter.com/N4WDRoeF4j — Pablo Echenique (@pnique) 25 de abril de 2017

A 'La Tuerka' "invitamos a personas concretas"

Una respuesta parecida a la que dio este martes la SER cuando no dejó participar a Montero, es la que ofreció Iglesias en una entrevista concedida a Galiza Ano Cero en 2013 con motivo del seminario de la Universidad de Coruña (UDC) sobre Medios, Comunicación y Poder. "Nosotros no invitamos jamás a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista a 'La Tuerka'", afirmó Iglesias, para matizar después: "Invitamos a personas concretas de IU o Izquierda Anticapitalista que nos gustan y que contribuyen a desarrollar la línea del programa que a nosotros nos interesa".

En el caso del PP o el PSOE tenemos cierto criterio, pero aceptamos más o menos a quien nos manden. Con la izquierda no Señalaba en la misma entrevista que los partidos les había preguntado por qué no llevaban al coordinador o secretario, a lo que respondió: "Porque aquí mandamos nosotros. ¿Por qué no elegís vosotros a un coordinador o un portavoz que me guste más? Porque mandáis vosotros".

El líder de la formación morada también explicó que "con la izquierda" son más selectivos a la hora de invitar a una persona a participar en sus tertulias: "En el caso del PP o el PSOE tenemos cierto criterio, pero aceptamos más o menos a quien nos manden. Con la izquierda no". Y terminar diciendo que "nadie tiene cuotas en 'La Tuerka'".