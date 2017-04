Los niños que se volvieron virales en una entrevista de la BBC ya tienen su propia serie

Todos recordamos la entrevista de la BBC a un profesor de Ciencias Políticas en la que dos niños -los hijos de este- se colaron en la habitación mientras se emitía. Los hermanos fueron sacados de la habitación rápidamente por su madre, pero eso no evitó que se convirtieran en virales. Ahora, ya tienen su propia serie animada, como adelanta Verne.

La idea la tuvo la guionista estadounidense Lauren Martin, y seis semanas después de la graciosa anécdota, la serie se estrenó. Lo hizo el pasado 17 de abril a través de Youtube.

"Estaba obsesionada con el vídeo. Después de disfrutar unas 100 veces de la escena, me di cuenta de que tenía muchísimo recorrido", indica Martin a Verne.

Por el momento solamente está disponible un capítulo, en el que el peso lo lleva la hija, que es la mayor de los hermanos. "En el vídeo original es la estrella, sin lugar a dudas. Esa manera que tiene de entrar en la habitación es única", cuenta la guionista.

También explica que los padres han dado su aprobación en todo momento para la adaptación. Fue el propio profesor quien se mostró muy contento a través de Twitter de la emisión.

The Adventures of Mina and Jack - Prologue https://t.co/9u2LMjXSiG via @YouTube Funny take-off of our viral video. I look suitably dorky.