El Archivo Histórico de Euskadi recuerda la caída de Bizkaia en la Guerra Civil, con tres conferencias y una exposición

Bajo el título 'Recordando la caída de Bizkaia 80 años después',

este jueves -día 27-, el 4 de mayo y el 11 de mayo tendrán lugar tres conferencias sobre diferentes aspectos relacionados con este episodio. Además, el 19 de junio abrirá sus puertas una exposición titulada 'La caída de Bilbao en primer plano'.

La primera de las conferencias, la de este jueves, llegará de la mano de Xabier Irujo, historiador y director del Centro de Estudios Vascos de Reno. El profesor Irujo presentará el libro 'Gernika' y pronunciará una charla bajo el título 'Zeruko laguntza Francori'.

La segunda de las conferencias tendrá lugar una semana después, el día 4 de mayo, bajo el título '¡Adiós niñas y niños! Evacuación a Gran Bretaña'. La encargada de pronunciar esta charla será Carmen Kilner, hija de la maestra número 73 que salió en el Habana y miembro de The Association for the UK Basque Children.

La última de las charlas tendrá lugar el 11 de mayo y llevará por título 'La guerra de las mujeres'. La abogada y criminóloga Izaskun Orbegozo y la miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Lourdes Herrasti, serán las protagonistas de esta charla. Las tres conferencias comenzarán a las 19.00 horas en la sede del Archivo Histórico de Euskadi.

Por otro lado, la exposición 'Bilboren erorketa, lehen planoan/La caída de Bilbao, en primer plano', comenzará el 19 de junio y se alargará hasta el 11 de agosto.

Estas jornadas han sido organizadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, el Archivo Histórico de Euskadi y la Fundación Sabino Arana. Además, el Gobierno de Navarra y la Fundación Indalecio Prieto también han colaborado en la organización.

