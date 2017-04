Una pareja queda atrapada en un Tesla Model X al bloquearse las puertas de halcón

Momentos de angustia y tensión los que vivieron los ocupantes de un Tesla Model X en Guangzhou (China) el pasado mes de febrero. En el vehículo viajaban un conductor y una pareja. Cuando circulaban por la autopista a unos 75 km/h, según cuenta la novia de la pareja, chocaron contra un guardarraíl, giraron 180 grados y chocaron contra otro coche.

Minutos después, el Tesla Model X comenzó a arder. Fue ahí cuando la pareja vivió momentos de pánico, según declararon en la red social WeChat, ya que quedaron atrapados dentro del coche, al contrario que el conductor que pudo escapar.

La pareja relata en la red social que las puertas traseras - las de alas de halcón tal como las denomina Tesla- no se abrían por lo que tuvieron que ser rescatados por la parte delantera del Model X. Segundos después de abandonar el coche, comenzó a arder.

A pesar de cómo quedó el Tesla tras la explosión, los ocupantes no sufrieron grandes secuelas físicas, aunque sí se aprecia en una imagen la sangre en el rostro de la mujer. Los propietarios del coche piden ahora a Tesla una indemnización de un millón de dólares, pero Tesla asegura que el coche ardió a causa de la colisión y no por un fallo mecánico.

Las puertas traseras sí se pueden abrir sin corriente

Es complicado saber cómo se pueden abrir las puertas traseras del Tesla Model X de forma manual cuando no hay electricidad, ya que esta información no aparece en el manual del Model X tal como hemos comprobado en 20minutos.es. Pero los accidentados podrían haber sabido cómo abrir las puertas traseras si hubiesen leído detenidamente la información del manual del vehículo que se puede consultar desde la pantalla del Model X, donde se explica qué hacer en caso de fallo eléctrico y cómo accionar el mecanismo manual de la apertura de las puertas traseras.

Este mecanismo se encuentra debajo de la rejilla de los altavoces traseros; ahí hay una palanca que, al accionarla, abre la puerta trasera sin necesidad de energía eléctrica, según muestra un usuario en el manual de su Tesla Model X (estamos a la espera de que Tesla nos confirme que esto es cierto). Una información que aparece en la pantalla y que sólo funciona con electricidad. Por lo tanto, sin electricidad no hay pantalla, y si no se ha leído previamente el manual del vehículo en la pantalla no hay forma de saber cómo salir del coche por las puertas traseras, si están bloqueadas.

*En 20minutos.es estamos a la espera de que Tesla nos confirme este accidente y si hay una forma de conocer cómo se abren las puertas traseras que no sea leyendo la pantalla del vehículo.

Más información de Tesla en la minuteca de 20minutos.es.