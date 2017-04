Archivan "sin posibilidad de recurso" la causa abierta contra el alcalde de Santiago por supuesta revelación de secretos

La causa judicial abierta contra el alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), a quien el diario 'El Correo Gallego' denunció por revelación de secretos tras publicar una entrada en redes sociales en la que daba datos sobre la situación financiera del grupo, ha sido archivada "sin posibilidad de recurso", según ha informado este martes el propio regidor, quien ha destacado su "evidente satisfacción".

En una rueda de prensa en el Pazo de Raxoi, Noriega ha recordado que no hizo declaraciones sobre este caso porque las partes estaban advertidas de mantener el silencio y ha ratificado que fue en la pasada jornada cuando se notificó el archivo de las diligencias.

"Satisfecho" por la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha asegurado que tuvo "la sensación de tener una cámara oculta detrás" al recibir la denuncia del grupo mediático compostelano después de publicar en redes sociales "una información veraz en la que respondía a otra información publicada" en 'El Correo Gallego'.

"Fui acusado de uso discriminatorio de la publicidad institucional y yo informaba de que no había discriminación porque ese medio tenía una deuda con la Seguridad Social y las administraciones no pueden contratar con las empresas en esa situación. Entendía que era una respuesta que había que dar porque se me estaba interpelando", ha esgrimido.

A renglón seguido, ha defendido que él siempre enmarcó su comentario dentro de lo que entendía que era "libertad de expresión" y ha sugerido que, tras "esta denuncia por vía penal", se encontraba la intención del medio de intentar "inhabilitarle judicialmente" tras "una campaña" de "difamaciones".

"INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA" DEL PP

"La denuncia nace en un contexto de no aceptar el resultado de las urnas en 2015, se nos difamó a mí y a mi entorno e incluso a mi entorno familiar", ha afeado el regidor, quien espera que este archivo -que también había pedido la Fiscalía- suponga "un punto de inflexión" en la actitud del medio.

No en vano, Noriega, quien todavía no ha pensado si pedirá alguna compensación por el daño a su imagen, ha confesado que algunos momentos fueron "difíciles" y ha reprobado que hubo quien, como el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, intentó "instrumentalizar políticamente" la situación aprovechando que él "no podía" pronunciarse.

El regidor ha asegurado que defiende "el rol crítico de los medios" y que no quiere "medios sumisos o complacientes", pero ha reivindicado "un campo de juego en el que no se difame, se contrasten las informaciones y no se incite a las mociones de censura". Por último, ha trasladado su "solidaridad y respeto" por la cabecera y los trabajadores de 'El Correo Gallego'.

Por su parte, 'El Correo Gallego', consultado por Europa Press acerca del archivo de este caso ha declinado pronunciarse.

