Ecologistas reclaman al Principado que revise las instalaciones de ArcelorMittal en Avilés

La asociación ha explicado que es algo que llevan reclamando esa cuestión desde hace años. A través de una nota de prensa tras el episodio producido este lunes, con un escape contaminante procedente de la factoría que ha provocado afecciones a la población, los ecologistas han acusado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Avilés de permitir que la planta funciones "en una precariedad continua".

"Cuando no es una nube, es una fuga, o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en una instalaciones viejas y que funcionan con una importante precariedad consentida", han lamentado.

"No valen ya los expedientes que anuncia el Principado , que son un camelo que después de muchas años y juicios acaban en nada o en una multa por la que le sale mas barato

a la empresa contaminar que evitarlo. Estamos hablando de la salud de las personas", han señalado los ecologistas.

