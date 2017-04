Pedro Antonio Sánchez, invitado especial del 'Tramabús', que escoge Murcia como "primera parada de la corrupción"

Así lo ha hecho saber el secretario general y portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, quien ha presentado el trayecto del 'Tramabús' acompañado por el diputado nacional de Podemos, Javier Sánchez Serna, y otros diputados regionales y cargos de la formación morada en la Comunidad.

Urralburu ha destacado que, efectivamente, Murcia es la primera parada que hace el 'Tramabus' tras salir de la Comunidad de Madrid, y ha señalado que este destino "no es casualidad" porque la Región ha estado en los dos últimos meses en el "candelero" de los medios de comunicación por los casos de corrupción que han afectado especialmente a su ya ex presidente, Pedro Antonio Sánchez.

Con esta visita, los organizadores pretenden evidenciar los "casos de corrupción que afectan constantemente a nuestro país y que siempre implican a los mismos: a esa trama de quienes quieren dirigir el país sin presentarse a las elecciones o que, cuando se presentan a las elecciones, lo hacen a través de una marca mafiosa, el PP", tal y como ha remarcado Urralburu.

"En la Región de Murcia lo hemos visto y lo hemos vivido con el ex presidente Ramón Luis Valcárcel, que tuvo que emigrar en ese exilio dorado al Parlamento Europeo; y después con sus sucesor, Alberto Garre, que tuvo que abandonar el PP al ver toda la trama pestilente de la corrupción que se escondía en San Esteban", según ha remarcado Urralburu.

"Lo hemos visto en los últimos meses con su sucesor, Pedro Antonio Sánchez, que está afectado por varios casos de corrupción y que va a terminar como muchos otros, en la cárcel", según el líder regional de la formación morada, quien ha advertido al candidato a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, que "va a terminar como todos sus antecesores: seguramente sentado en el banquillo de los acusados y seguramente condenado".

"Es lo más que podemos decir al muchacho de los 33 años que no tiene carrera de ningún tipo", según Urralburu, quien ha lamentado que el PP ha presentado una enmienda al debate para la eliminación de los aforamientos que tendrá lugar este miércoles con la que pretende "proteger" a los miembros del Consejo de Gobierno. "Se ve que el PP no tiene todas consigo y piensa que el Consejo de Gobierno, en su práctica diaria, con toda la inercia de casos de corrupción que va a arrastrando el PP, seguro que mete la mano, que mete la pata y terminan siendo imputados", ha advertido.

Frente a ello, el líder de Podemos en la Región se opone a que los responsables políticos que "están dentro del entramado de la mafia" sean juzgados por "jueces amigos". A su juicio, deberían ser juzgados "por los mismos tribunales que juzgan a todo el mundo, y que no haya ninguna situación de privilegio para nuestros responsables políticos".

"CORRUPCIÓN SISTÉMICA"

Para Urralburu, el 'Tramabús' supone "poner en evidencia la corrupción que existe en este país, y que es sistémica". Ha desmentido que sean "ovejas negras" ni "ranas, batracios o cosas puntuales dentro del PP", sino que se trata de "todo un sistema de la corrupción que está dirigido en las instituciones públicas por parte del PP, que afecta a toda la dirección del PP a nivel nacional y en todas las comunidades".

"Están cayendo todos y será por algo", ha afirmado Urralburu, quien cree que "hay que poner esto en evidencia y denunciarlo todos los días, dando la batalla en los tribunales y, sobre todo, en el ámbito político, convenciendo a la ciudadanía que la única manera de terminar con la corrupción es desbancar al PP de las instituciones y del Gobierno".

En este viaje por Murcia, el 'Tramabús' ha visitado el barrio de la Fama, que todo el mundo conoce como una zona "deprimida" desde el punto de vista social, y que fue el escenario del derribo de una guardería por el que "se imputó a una consejera" del Gobierno regional. Todo ello, "debido a intereses especulativos e inmobiliarios".

Más adelante, el 'Tramabús' ha pasado por la urbanización Joven Futura y por Nueva Condomina, para hacer un repaso por los casos 'Umbra' y 'Barraca', que son "los más importantes del país en corrupción inmobiliaria".

De la misma forma, el autobús ha pasado por el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, con el fin de ver "dónde está la cueva de 'Alí Babá', donde se han diseñado fundamentalmente las tramas de corrupción en la Región". Se trata, añade, de un lugar "paradigmático" en la historia de los últimos 22 años de la Comunidad.

El recorrido ha terminado en Corvera, donde los murcianos "estamos dilapidando 22.000 euros diarios -más de 300 millones de euros-, para una aeropuerto que lo ha construido Sacyr, que se ha hecho millonaria con esta infraestructura y ha buscado la ruina a toda la Región de Murcia".

"Vamos a ver lo fundamental, el caso 'Umbra', el caso 'Barraca', y vamos a destramar la trama 'Pokemon'", según Urralburu, quien ha avanzado que el 'Tramabús' también tenía previsto ilustrar a sus viajeros sobre algunas de las piezas de la operación 'Púnica' o del caso 'Desaladora de Escombreras', que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región.

No obstante, Urralburu ha reconocido que se van a quedar fuera de este trayecto "muchísimos casos de corrupción" porque "no se puede visitar todo". Por ejemplo, no va a poder visitar "la corrupción en Caravaca de la Cruz, en la Vega media del Segura o en el Guadalentín". Sin embargo, ha asegurado que Podemos se encargará de recordar estos casos "todos los días a través de los medios de comunicación, en sus ruedas de prensa y con sus personaciones en los juzgados".

PRESENCIA DE LÍDERES NACIONALES

Al ser preguntado por la ausencia de líderes estatales de Podemos en la presentación del Tramabús, Urralburu ha explicado que la agenda mediática es "intensísima" y se ha mostrado "más que satisfecho" con la presencia de Javier Sánchez y de compañeros de Madrid, a lo que se sumará "seguramente" "alguna sorpresa este martes por la tarde".

Sánchez Serna, por su parte, ha considerado que el 'Tramabús' ha pasado de un epicentro de la corrupción a otro, de Madrid a Murcia, que ha sido una Región en la que "40 de los 45 municipios se han visto implicados en casos de corrupción".

Según los expertos, ha lamentado que la corrupción cuesta a cada murciano "815 euros anuales", lo que quiere decir que "la trama es el sumidero en el que se nos va el Estado del Bienestar y los derechos sociales".

CANDIDATURA UNITARIA

Al ser preguntado por la congreso regional de Podemos y la propuesta para una candidatura unitaria, Urralburu ha señalado que, de momento, están muy concentrados en la investidura del nuevo presidente de la Comunidad y en todas las causas de corrupción que se están viviendo en estas últimas semanas.

"Una vez que se cierre en falso la crisis institucional que estamos viviendo en la Región, esta misma semana nos vamos a comprometer a trabajar seriamente para buscar ese espacio de consenso y de acuerdo, para que se posible una candidatura conjunta", algo que ha trasladado personalmente al propio Javier Sánchez.

En cualquier caso, si esa candidatura unitaria no es posible, se ha mostrado convencido en que "estamos seguros en que va a ser una confrontación democrática y ejemplar en un partido democrático, como no puede ser de otra manera".

