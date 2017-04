Los socialistas dicen que Aguirre es "la madre de la corrupción" y que su dimisión llega "tarde"

Las reacciones a la dimisión de este lunes de Esperanza Aguirre como edil y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid no han tardado en llegar. Primero la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha asegurado que la decisión llega "tarde", y ha invitado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a "investigar" junto a PP y "llegar hasta las últimas consecuencias".

Hernandez además afirmó que, de este modo, Aguirre "da la razón a los socialistas". "Era evidente que Aguirre no podía optar a la alcaldía; era necesario responder a una nueva etapa y responder a las iniciativas del cambio, hay que seguir investigando", ha señalado.

Para la secretaria general del PSOE-M esta dimisión es "la punta del iceberg" por lo que ha pedido a Cifuentes posicionarse "con el PSOE" para investigar. "No podemos olvidar que ella también estaba presente y tenía cargos de responsabilidad en los hechos investigados por la Policía y la Justicia".

@sara_heba "el tiempo nos dio la razón y Esperanza Aguirre nunca debió ser alcaldesa de Madrid, nos dio razón en esa búsqueda del cambio" pic.twitter.com/8CPMs4gFMh — PSOE-Madrid (@psoe_m) 24 de abril de 2017

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha dicho que la popular Esperanza Aguirre ha dimitido "acorralada" por la corrupción y ha deseado que "no vuelva" a la política. "Si hay algo que ataca la democracia es romper las reglas del juego", ha reflexionado la portavoz socialista en una comparecencia en la que ha estado acompañada de Hernández.

"El PSOE hace tiempo que ha venido pidiendo su dimisión, desde que saltaron escándalos de Púnica o Gürtel", ha dicho la edil socialista, quien ha considerado que la permanencia de Aguirre en el Pleno era negativa para la democracia, el Pleno y la vida política de Madrid.

"Aguirre ha dimitido sin asumir responsabilidades y sin explicar la financiación de sus campañas,lo debe explicar" @PuriCausapi pic.twitter.com/fxV7PRFplD — PSOE en Ayto Madrid (@PSOEMadridAyto) 24 de abril de 2017

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona ha calificado este lunes a la popular Esperanza Aguirre de "madre de la corrupción" y ha criticado que desde su llegada "propició el reino de la impunidad".

"Los socialistas luchamos contra la corrupción amparada por Aguirre desde que llegó al poder", ha afirmado Carmona, quien ha indicado que "el reino de la impunidad que propició Aguirre comenzó por el 'tamayazo' y continuó con Gürtel, Púnica, Canal de Isabel II, una red de miseria difícilmente comparable".

Carmona ha destacado que "las manos derechas de Aguirre están en la cárcel: González y Granados" y ha indicado que "siempre" ha tenido "claro que o luchas contra la corrupción o acabas formando parte de ella". "Aún recuerdo cuando Aguirre apostaba por Ignacio González para presidir Cajamadrid y luego nos coló a Rodrigo Rato, ¿es o no la madre de la corrupción?", ha concluido.

Villacís: "No se puede votar a corruptos"

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha achacado la dimisión de Esperanza Aguirre con el "sacrificio de un peón o reina" por parte del PP para asegurar su "supervivencia", ya que "no es el caso Aguirre, es el caso PP". "Se engaña quienes piensen que esto es el 'Caso Aguirre', esto no es el caso Aguirre, ni Púnica, ni Gürtel, ni Imelsa, ni Taula, es el caso PP", ha advertido la portavoz de la formación naranja en el Consistorio.

Que nadie se engañe. No es el caso Aguirre, es el caso PP



El único castigo válido es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños — Begoña Villacís (@begonavillacis) 24 de abril de 2017

Para Villacís, la dimisión de Aguirre no sorprende "a nadie", ya que "de vez en cuando hay que asumir responsabilidades políticas y en este caso ha sido Esperanza Aguirre quien ha dado un paso atrás" ya que "estaba acorralada y acosada por la corrupción". Además, ha pedido a los ciudadanos que "no se inmunicen a la corrupción", ya que esta ni se "acepta" ni se "perdona".

"Lo que me vale es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños porque es evidente que no se lo han ganado; no se puede votar a corruptos y espero que esto a parte de pagarlo en los tribunales lo empiecen desde ya a pagarlo en las urnas", ha añadido.

Respecto a la situación del pacto de investidura de Cs con PP en la Asamblea de Madrid, Villacís ha indicado que el PP "no merece la confianza de Cs", por lo que antes de sentarse con ellos, "lo primero" que le pusieron "por delante" fue "un pacto anticorrupción". Así, ha recordado que los imputados se "tienen que ir" y ha especificado que Cifuentes "no es que sea nueva; llevaba en el PP antes que Aguirre", pero "por fin la Comunidad tiene una lupa encima", ha señalado.

Dentro de la formación naranja, Villacís no ha sido la única que se ha pronunciado al respecto. También Ignacio Aguado, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha dicho que la dimisión de Aguirre llega "tarde" y pone en envidencia "la resistencia al cambio de la vieja política".

Una dimisión que llega tarde y que pone en evidencia la resistencia al cambio de la vieja política. Seguimos 🍊 pic.twitter.com/gHCn7LV3ds — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 24 de abril de 2017

Maestre: "Aguirre es cómplice de saqueo"

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha declarado que la dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, "no es suficiente" y que es "cómplice del saqueo" de las instituciones, aunque no se haya enriquecido por ello, por "mirar a otro lado".

Maestre ha seguido la misma línea que Villacís y ha añadido que la "época negra del saqueo del PP no termina aquí", que no se puede hacer "borrón y cuenta nueva" porque "no es la operación Lezo, Gürtel o Púnica sino la operación del Partido Popular, que de manera sistemática ha saqueado las instituciones".

Maestre, en nombre del Gobierno municipal, no se cree las explicaciones de Aguirre. "Pocos madrileños se creen que no sabía nada ante las reiteradas denuncias y pruebas que tenía desde 2008 sobre hechos irregulares relativos al dinero públicos". Para la edil, la "explicación más sincera" es que "miró para otro lado, aunque no participara de manera directa en ese enriquecimiento" pero que eso le hace "cómplice en ese saqueo".

En el seno de Podemos, Pablo Echenique ha tildado de "engañabobos" la dimisión y dice que es problema de "una organización criminal". Así, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias también ha afirmado que el problema no es la dimisión de Aguirre sino la "maquinaria corrupta" que trabaja "contra los intereses nacionales".

La dimisión de Esperanza Aguirre es un engañabobos. El problema no es una rana sino una organización criminal. https://t.co/2Ef1bHuARm — Pablo Echenique (@pnique) 24 de abril de 2017

El problema no es la dimisión de Aguirre, sino la maquinaria corrupta que trabaja desde las instituciones contra los intereses nacionales 👇 pic.twitter.com/kp1sZMcjng — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de abril de 2017

Tristeza y orgullo en el PP

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha destacado este lunes su "orgullo y tristeza" por la dimisión de la portavoz en el Ayuntamiento y ha remarcado el "honor" que ha supuesto trabajar a su lado. "Orgullo y tristeza por dimisión de @esperanzaguirre. Ha sido un gran honor trabajar a su lado y haber tenido su confianza personal y política", ha afirmado en su cuenta de Twitter.

Orgullo y tristeza por dimisión de @esperanzaguirre.Ha sido un gran honor trabajar a su lado y haber tenido su confianza personal y política — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 24 de abril de 2017