Pastor cree que la disolución de ETA "sí ayudaría a que la política penitenciara se aplicara con más flexibilidad"

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha sostenido además que se hace una "interpretación perversa" cuando se apunta que como se ha producido el desarme de ETA "hay que cambiar la política penitenciaria".

"Pues mire no. Lo que ha hecho ETA es importante, pero de ahí a querer convertirlo en un hito histórico que tenga contrapartidas con los presos creo que no", ha valorado.

Tras reconocer que "es verdad que el momento ahora es distinto", ya que ETA "ya no mata y está desarmada", ha subrayado que "la disolución definitiva de ETA sí ayudaría más a que la política penitenciaria, no la legislación penitenciaria, pudiera aplicarse con más flexibilidad".

En todo caso, ha defendido que "ahora se pueden hacer cosas, pero no como consecuencia de que ETA se haya desarmado". "Hablamos de que se puedan acercar presos a cárceles vascas, no hablamos de excarcelaciones o beneficios penitenciarios", ha sostenido, para añadir que "esto no se puede hacer entendiéndolo como un colectivo".

PGE

Por otro lado, se ha referido a las negociaciones entre PP y PNV de cara a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la aparición de casos de corrupción y ha advertido de que aunque ahora se quiere "deslindar" las negociaciones de la situación política que padece el PP "el clima de las negociaciones se puede ver enturbiado".

"No es lo mismo la situación que podía haber hace 15 días que la de ahora pero ese es un tema que debe contestar el PNV ya que no es una negociación del Gobierno vasco con el central sino entre partidos", ha indicado.

