Zapico (IU) reclama una investigación sobre la presunta venta de material inutilizable por parte de Cogersa

En declaraciones a los medios, Zapico se ha referido a esta cuestión, denunciada por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. El Grupo Parlamentario de IU ha registrado unas preguntas al respecto en la Junta General "porque existen fundadas sospechas de que los residuos que vendió Cogersa al Ayuntamiento de Mieres incumplen la normativa en materia ambiental".

Zapico ha calificado como graves los hechos denunciados. "El Gobierno de Mieres ha puesto sobre la mesa informes técnicos y analíticas que demuestran que Cogersa vende material sin cumplir las obligaciones que estipula la ley".

"La consejera de Infraestructuras debe iniciar una

investigación interna para comprobar si Cogersa cumple con la ley",

ha pedido Zapico. A su juicio no puede ser que los materiales que se venden tengan los mismos niveles de contaminación que antes de ser tratados. "Hay que investigar si las cosas se están haciendo bien en Cogersa porque con los documentos que hay sobre la mesa la Consejera no puede mirar a otro lado" sostiene el diputado de IU. Para Ovidio Zapico parece que "lo único que pretendió Cogersa fue hacer caja a sabiendas de que el material no era el indicado".

El diputado de IU considera que "la investigación debe ser independiente y rigurosa, porque los hechos revisten suficiente gravedad y es necesario clarificar cómo está trabajando Cogersa".

"Esperamos la misma celeridad que hubo cuando Jesús Gutiérrez denunció al Ayuntamiento, y en cuestión de horas se personaron inspectores de la Consejería para levantar acta", ha añadido.

