Coto (Foro) reclama la financiación de las 19 obras de saneamiento pactadas entre Principado y Ministerio

En una nota de prensa, Coto ha tachado de "paripé" el acuerdo "entre las administraciones socialistas de Areces, como presidente de Asturias, y Cristina Narbona, como ministra de Medio Ambiente de Zapatero, y la Confederación Hidrográfica presidida por Marquínez".

"Fue el 8 de enero de 2008", ha explicado Coto, "cuando las Administraciones socialistas de Asturias y de España suscribieron el supuesto 'Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte y el Principado de Asturias por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución en el Principado de Asturias del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015'".

Ha recordado que entonces no se fijó financiación de la mayor parte de las actuaciones nuevas, "al no disponer la retención de créditos adecuada para que pudiera ser considerado como un convenio y no como un mero Protocolo a modo de declaración de intenciones, que es lo que en realidad era".

"En el Anexo V.A. se establecían una serie de actuaciones de saneamiento que deberían ser ejecutadas por la Administración Regional y por la Administración General del Estado, según un reparto a fijar -según el Convenio- por una Comisión Técnica contemplada en dicho Convenio", indicó Coto. Afectaban a concejos como Tineo, Aller, Ribadesella o Villaviciosa.

"El gobierno de FORO", ha recordado Coto, "las reclamó al de España el 16 de noviembre de 2011, sin respuesta alguna, descubriendo que no se habían redactado ni los proyectos. Estamos ante actuaciones vitales para completar el saneamiento adecuado de núcleos importantes de zonas rurales con vertido a medios receptores sensibles, como Trevías, San Tirso de Abres, Soto La Barca a ríos salmoneros como Esva, Eo y Narcea; Caso en su zona alta que vierte a la cabecera del embalse de Tanes, tramo del río Aller entre Cabañaquinta y Felechosa; y de amplias zonas costeras con incidencia en el estado de playas y la calidad de las aguas y ecosistemas litorales como Tapia de Casariego, Valdés, Ribadesella, Gozón, Villaviciosa y su ría".

"Es urgente declarar de Interés General del Estado las 19 actuaciones

de saneamiento que se contemplaron en el Anexo para obras en municipios integrados en la Red Natura 2000 con menos de 20.000 habitantes recogidas en el Plan Director de Saneamiento del Principado de Asturias, lo que exigiremos tanto en la JGPA como en el Congreso", ha concluido la presidenta de Foro.

Consulta aquí más noticias de Asturias.