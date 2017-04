Llamazares acusa al Gobierno asturiano de "callar ante el ataque de la derecha al impuesto de Sucesiones"

Tras la manifestació contra este tributo celebrada este sábado en Oviedo, el portavoz parlamentario de IU ha lamentado "el manejo, por parte de unos pocos de la opinión pública, con el único objetivo de salvaguardar a las grandes fortunas". "La inmensa mayoría de los que se manifiestan no pagarán (estarán exentos de pago por) la herencia en Asturias: están inseguros, tienen rabia contra las instituciones y contra lo público. Podemos, en parte, comprender esa sensación, pero no podemos aceptar que, finalmente, se menoscabe la financiación de los servicios públicos. No podemos aceptar que se cuestione la representación democrática de los asturianos", ha añadido.

Respecto al Ejecutivo Regional, Llamazares, ha pedido "pedagogía" a la ciudadanía, frente a la agitación de la "derecha" que responde a su propia desunión tratando de sacar réditos de forma "irresponsable". "Rechazamos la actitud del Gobierno Autonómico que mira para otro lado. Que no defiende pedagógicamente el impuesto y que cede ante cualquier presión s los impuestos sin tener en cuenta cuales serán sus consecuencias, en materia de salario social o en relación a los servicios públicos asturianos", ha comentado.

"La manipulación parte, precisamente, de un temor infundado al pago del impuesto, que en los últimos años solo afectó al 1% por ciento de las herencia, algo que no va a cambiar ya que, por el contrario, los mínimos exentos subirán hasta los 300.000 euros por cónyuge e hijo", ha concluido Llamazares.

