Los libros sobre los que más mentimos: no los hemos leído, pero hemos visto la película

Llega el Día del Libro y con él numerosas encuestas y estudios acerca de los hábitos de lectura y los libros favoritos del público. Pero no todos son buenas noticias. Un estudio de la ONG británcia The Reading Agency, recogido por The Independent, revela que hasta un 64% de los jóvenes entre 18 y 24 años suele mentir acerca de sus hábitos de lectura.

El estudio demuestra que muchos jóvenes afirman haber leído libros que en realidad no han abierto nunca. En la mayoría de los casos, se trata de libros que tienen adaptación cinematográfica, lo que 'suaviza' su mentira en el caso de que sí hayan visto la película.

Los libros sobre los que más se miente:

La saga de James Bond, de Ian Fleming.

El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien.

Las Crónicas de Narnia, de C. S. Lewis.

El Código Da Vinci, de Dan Brown.

Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins.

Trainspotting, de Irvine Welsh.

El Mago de Oz, de L. Frank Baum.

El Diario de Bridget Jones, de Helen Fielding.

Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson.

El Padrino, de Mario Puzo.

Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey.

Perdida, de Gillian Flynn.

Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini.