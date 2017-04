Blake Lively estalla por una pregunta sobre su vestido: "¿Se lo preguntarías a un hombre?

La actriz estadounidense Blake Lively no dudó este viernes por la noche en encararse con un periodista. El motivo, la pregunta que le hizo el reportero a la intérprete en el photocall de la entrega de los premios Power of Woman, que entrega la revista Variety.

El periodista preguntó a la californiana por su vestido, a lo que Lively le respondió con otra pregunta: "¿De verdad me estás preguntando eso? ¿Le preguntarías lo mismo a un hombre?".

La actriz, que está casada con el también actor Ryan Reynolds, añadió que estaba allí no para contestar "preguntas antimujeres, sino para que la sociedad se vuelva más consciente y cambie".

Blake Lively popping off after someone asked her about fashion at #PowerOfWomen - "Are we really doing this? Would you ask a man that?" pic.twitter.com/iPftkPfoeF