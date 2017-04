Eva Veiga en poesía e Isaac Xubín en narrativa se hacen con los Premios de la Crítica en lengua gallega

La resolución de las diferentes fases del galardón en las categorías de lengua gallega han sido a propuesta de la Asociación Galega da Crítica, que votó a los ganadores en una reunión celebrada el 31 de marzo en Santiago, según ha informado la propia entidad en un comunicado.

Así las cosas, la obra 'Soño e Vértice' de Eva Veiga ha resultado ganadora de la categoría de poesía en lengua gallega. Veiga, nacida en Pontedeume (A Coruña) en 1961, es licenciada en Filología inglesa por la USC y forma parte del Grupo Ouriol.

Se estrenó como poeta en 1993 con la obra 'Fuxidíos', a la que le ha seguido 'Paisaces do baleiro' (1999), 'A luz e as súas cicatrices' (2006), 'Desconcerto' (2006) o 'A frecha azul do teixo' (2010).

Con sus dos últimas obras, 'A distancia do tambor' (2014) y 'Silencio percutido' (2015), Eva Veiga resultó ganadora del Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega y el Premio de Poesía Cidade de Ourense, respectivamente.

Por su parte, el escritor Isaac Xubín (A Coruña, 1978) se ha hecho con el Premio de la Crítica 2016 en la categoría de narrativa en gallego gracias a su obra 'Non hai outro camiño'.

Xubín es licenciado en Filología gallega y desarrolla su actividad profesional como investigador, profesor y traductor de euskera. Además de obras narrativas, también ha publicado poemarios.

'Non hai outro camiño' se desarrolla en la ciudad imaginaria de "Staro Selo", que acoge una serie de personajes poco convencionales dentro de una sociedad autoritaria y policial.

