El BNG se da como "plazo máximo" un año para elegir a sus candidatos a las elecciones municipales de 2019

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este sábado en el Consello Nacional que su partido se da como "plazo máximo" un año para "tener listos" a sus candidatos para las elecciones municipales de 2019.

En concreto, el Bloque se propone tres objetivos: "aglutinar a la mayoría social", "devolver a la política su verdadero significado" y desarrollar "ideas y propuestas muy claras" para dirigirse a la sociedad, para lo que es necesario, ha argumentado Pontón, "salir a la calle".

"Estamos en disposición de afrontarlos", ha subrayado la portavoz nacional del BNG, justo antes de hacer hincapié en la necesidad de que exista "un nacionalismo fuerte capaz de abrir un tiempo nuevo" en Galicia.

Para ello, ha avisado Pontón a sus compañeros de filas, es preciso "acertar" en las decisiones que tomen, así como "dar lo mejor" de ellos mismos.

Asimismo, ha explicado que su partido ha aprobado las líneas de trabajo para los próximos dos meses. En primer lugar, una "amplia" campaña que culminará el próximo 25 de julio, Día da Patria, y que consiste en defender a Galicia ante "cualquier agravio".

FEIJÓO, "MARIONETA DE RAJOY"

En este sentido, Pontón ha denunciado la "recentralización brutal" y ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es "una marioneta en manos de Rajoy".

En segundo lugar, la portavoz nacional del BNG ha indicado que su partido acaba de poner en marcha la estrategia 'Avanza Galiza' con el objetivo de "reforzar" la presencia del BNG en todos los ámbitos, así como la red de ayuntamientos nacionalistas.

En referencia a los comicios municipales del próximo 2019, ha asegurado que su partido está "en forma" para afrontar dicha cita con las urnas.

EL PP, UN "ÁRBOL PODRIDO"

Ana Pontón también se ha pronunciado sobre las declaraciones realizadas este viernes por el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quien dijo que no existe una "vacuna" que sea "infalible" contra la corrupción y previno contra los "enemigos" de la democracia que se "aprovechan" de que haya "algunos corruptos" para "cuestionarla.

"Creo que Núñez Feijóo no es que no conozca la vacuna contra la corrupción, es que no la quiere aplicar", ha subrayado la portavoz nacional, provocando los aplausos de sus compañeros de filas.

"Lo que está pasando en el PP no es que tengan una manzana podrida, es que el árbol está podrido", ha zanjado.

