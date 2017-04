Podemos pregunta por qué el Principado no da el apoyo técnico para cumplir la sentencia del Hotel Kaype

La diputada por la circunscripción oriental del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies señala no entiender "que se pueda dilatar en el tiempo una respuesta, sobre todo teniendo en cuenta que hay unas obras para la demolición del hotel Kaype que deben finalizar lo antes posible, además de las necesidades que pueda tener el Ayuntamiento en temas urbanísticos y que deben ser cubiertas".

La parlamentaria del partido morado recuerda que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) tiene la posibilidad de ofrecer personal de su propia plantilla para este tipo de situaciones. "No entendemos por qué no se ha respondido lo antes posible para cubrir esta necesidad. Apunta al respecto que *nos parece que hay cierta intencionalidad en no atender la solicitud, podría estar detrás de ello la sombra de aquel poder que gobernó en Llanes durante tantos años y que aún podría estar ejerciendo influencia sobre el Gobierno asturiano", concluye la nota.

