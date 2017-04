¿Qué nos pasa si no nos duchamos durante un año?

Ducharse es uno de los hábitos higiénicos más básicos. Pero, ¿qué ocurriría si no lo hiciéramos durante un año? USA Today se ha hecho esa pregunta y la ha trasladado a algunos médicos.

1. Mal olor. La acumulación de bacterias y piel muerta produciría hedor. Se acumularía una proteína que produce nuestra piel que tiene un olor desagradable, más el olor que produciría la mezcla de estas bacterias acumuladas con nuestro sudor, explica Cameron Rokhsar, dermatólogo en el Mt. Sinai Medical Center de Nueva York.

2. Crecerían verrugas. La suciedad acumulada en la piel podría causar crecimientos verrugosos, explica Carolyn Jacob, miembro de la American Academy of Dermatology. Sobret todo, esto ocurriría en los lugares como las axilas, detrás de las orejas, el cuello y bajo los pechos, en el caso de las mujeres. Además, la piel muerta y la grasa natural del cuerpo se uniría formando una especie de manchas marrones.

3. Infecciones. Llevar tal carga de bacterias sobre la piel puede ser muy peligroso si sufres algún tipo de herida o corte. Con la piel sucia, se multiplica el riesgo de sufrir una infección, explica Lauren Ploch, otra miembro de la American Academy of Dermatology.

4. Picor en la cabeza. Una capa de piel muerta se iría acumulando en la cabeza, provocando intenso picor. El pelo, además, se enmarañaría y se llenaría de nudos.

5. Acné. Al tener la piel cubierta de bacterias, los folículos pilosos corren riesgo de inflamarse, provocando acné y granos.

6. Problemas en la ingle. Es una zona muy sensible en la que pronto surgirían erupciones cutáneas y un fenómeno llamado intertrigo, que conlleva picor e incluso dolor.

7. Suciedad en los pies. El espacio entre los dedos de los pies se llenaría de hongos, que pueden amenazar la zona de la entrepierna. Se pueden transmitir al ponerte los pantalones o la ropa interior.

El doctor Roksar cree que tras un año sin duchas, al menos haría falta una semana para recuperarse, aunque la doctora Ploch aumenta ese período.

No todo el mundo necesita una ducha diaria

La doctora Elaine Larson, de la Columbia School or Nursing and School of Public Health, además, explica que la ducha es más una cuestión estética que de salud y añade que ducharse todos los días es innecesario. Dos, tres o cuatro duchas a la semana serían suficientes, excepto en el caso de personas con sistemas inmunes frágiles.