La candidatura de Escribano pedirá la anulación del congreso del PP local de A Coruña

Tras no lograr la suspensión cautelar del congreso, por vía judicial, por supuestas irregularidades, mantiene, en un comunicado, sus denuncias. Así, afirma que con el sistema de votación -que puedan ejercer el voto los afiliados que estén al día de las cuotas- "se excluye a más del 80% de los afiliados de A Coruña, lo que impide que exista democracia interna".

Por otra parte, avanza que la candidatura que encabeza, 'Libertad para elegir', presentará en los próximos días una demanda para pedir la anulación del XIII Congreso del Partido Popular de A Coruña, "puesto que la no aceptación de la suspensión urgente del congreso, no significa que las irregularidades no se hayan producido".

De su oponente hasta este viernes, la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, afirma que es "una candidatura instrumentalizada". "Y si llegado el caso, se enfrente a la urna, recibirá el reflejo de su verdadero apoyo popular", añade en alusión a las elecciones municipales.

