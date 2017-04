Una pareja se reencuentra medio siglo después por Facebook y se casa en Teruel

Pilar Górriz y Fernando Abad fueron novios en la Barcelona de los años setenta hasta que la relación llegó a su fin. Sus caminos se separaron entonces, pero el destino (o Facebook) les ha vuelto a unir 53 años después, cuando los dos se han quedado viudos.

Fue ella quien decidió buscar a su amor de juventud a través de las redes sociales tantas décadas después. Y lo logró. Ese reencuentro ha terminado en boda, que se celebrará este sábado en el Ayuntamiento de Teruel. "Es una historia bonita para celebrar el 800 aniversario de la leyenda de los Amantes", ha comentado el concejal José Luis Torán, que será quien les case.

Pilar Górriz enviudó hace once años, y su historia con Fernando Abad comenzó en los años setenta, en Barcelona, a dónde habían emigrado, ella desde Teruel y él desde Zaragoza. Ella tenía entonces 17 años y "acababa de salir de las monjas", ha dicho, y él tenía 19 años. Estuvieron ocho meses saliendo hasta que las circunstancias les separaron.

Fernando se casó en Barcelona, enviudó hace cuatro años, tiene tres hijos y cuatro nietos; Pilar, que ha estado viviendo en Mallorca, también se casó, tiene dos hijos y dos nietos y también enviudó. Ambos se reencontraron por iniciativa de Pilar, a través de Facebook, "buscando personas de cuando era joven", ha comentado. Fernando se encontró con dos mensajes de ella pendientes de contestar desde hacía meses. En un par de meses se reencontraron personalmente en el Parador de Turismo de Vic y ahora viven entre Barcelona, Mallorca y Teruel.

"Nuestra vida tenía que acabar juntos", ha resaltado Fernando, quien ha añadido que "las mujeres son más dadas al matrimonio, se lo pedí porque si hubiera tenido que dudar no era amor". Pilar ha manifestado que Fernando fue su "primer amor, al final me lo pidió él que nos casáramos, me pareció lo más lógico". Pasarán la luna de miel primero en los paradores de Cuenca y Toledo y después harán un crucero por los fiordos noruegos para ver el sol de media noche.

