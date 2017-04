Pontón insta a Feijóo a cerrar "la carpeta" de las intenciones de venta del grupo Villar Mir en Galicia

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a cerrar "la carpeta" de las intenciones de venta del grupo Villar Mir en Galicia tras la detención del yerno de este empresario Javier López Madrid por haber pagado, supuestamente, comisiones a al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

"Cierre la carpeta de las decisiones tan importantes que tiene sobre su mesa, que le afectan al futuro de Galicia, y que tienen que ver con intereses espurios, como es el intento de Villar Mir de la venta ilegal de las centrales hidroeléctricas del Río Xallas, y diga alto y claro que estas centrales no se venden", le ha pedido a Feijóo la líder del Bloque.

Y es que, según ha dejado claro la dirigente nacionalista, "Galicia no está para pagar las mordidas del PP y los favores que le deba Villar Mir al PP o el Partido Popular a Villar Mir".

Ana Pontón se ha pronunciado de este modo en la Estación de Ferrocarril de Ferrol, en donde ha demando inversiones para poder acometer mejoras en las infraestructuras ferroviarias de conexión con este ciudad.

"Le pedimos al presidente Feijóo que no juegue con cientos de puestos de trabajo de nuestro país, que cierre esa carpeta y que diga que las centrales del Xallas y de Ferroatlántica no se van a cerrar, ya que para lo que no está este país es para ser moneda de cambio para pagar la financiación ilegal del Partido Popular".

Ana Pontón ha censurado esta "nueva trama de corrupción" y de "financiación ilegal" tras conocerse el jueves que las autoridades investigan "al grupo Villar Mir por la financiación ilegal del PP" y después de que trascendiese la detención del yerno del empresario, que consejero de la constructora OHL.

