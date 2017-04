Lena Headey, de 'Juego de Tronos', desvela sus problemas de depresión en Twitter

La actriz Lena Headey ha conseguido el reconocimiento mundial por encarnar a la implacable Cersei Lanister en Juego de Tronos. Pero detrás del personaje se esconde un ser humano que ha tenido que luchar contra enfermedades mentales.

Así lo confenso en su cuenta personal de Twitter, contestando a un seguidor que le preguntaba si alguna vez se había sentido insegura. Headey contestó: "Pienso demasiado. Estoy familiarizada con la depresión. Y tengo una gran ansiedad. Insegura no, la verdad.

I overthink for sure. I am familiar with depression. I get HUGE anxiety (always fun 😫) Insecure, not really. https://t.co/5dwrO4ByYz

Tras esta respuesta, la intérprete volvió a tuitear para aclarar que "la ansiedad es una bestia. Tienes que hablar con las bestias lueo dejarlas libres. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Es bueno practicar".

Anxiety is a beast. You have to talk to beasts. Release them back into the wild. Easier said than done I know but still. Good to Practice.