El Gobierno colaborará con Alcañiz y las familias afectadas por los desprendimientos del cerro Pui Pinos

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta formulada en el pleno de las Cortes autonómicas por la diputada del PP, Yolanda Vallés, sobre las XXXII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, parlamentaria que ha expresado su solidaridad con los afectados por estos desprendimientos.

El consejero ha explicado, por su parte, que mantuvo varias conversaciones con el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, del PP, el día en que se produjeron los hechos, que han causado "muchos daños de tipo material, aunque afortunadamente no personales".

A raíz de estos contactos, "quedamos en que el Ayuntamiento pasaría un informe hecho por los técnicos municipales al Gobierno de Aragón y tendríamos una reunión para buscar las fórmulas de colaboración" del Ejecutivo.

Por lo que respecta a las XXXII Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, celebradas en el mes de marzo en Alcañiz (Teruel), Guillén también ha comprometido su apoyo, "igual que se ha hecho cuando se han celebrado en otros lugares".

Según ha comentado, el consistorio debería haber concurrido a la convocatoria de ayudas realizada por el Gobierno, en vez de enviar una carta. No obstante puesto que no ha sido así, ha asegurado que se establecerán los mecanismos oportunos para apoyarlas porque el Gobierno "no quiere dar la imagen de que solo se subvenciona a ayuntamientos de su propio color político".

