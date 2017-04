Fernández reprocha a León la falta de contenido de sus preguntas "más en el territorio de lo místico que de lo político"

Fernández ha recordado que en la anterior sesión de preguntas al presidente Podemos no intervino argumentando que era "un ritual que no servía para mucho". Esta vez Podemos sí registró una pregunta relativa a si puede seguir Asturias "con su actual nivel de dependencia".

No obstante, Javier Fernández no vio concreción ni contenido en la pregunta y la intervención del diputado de Podemos, queriendo saber a qué tipo de dependencia se refería antes de responder. "Viene aquí a escucharse. Qué pregunta me está haciendo", le dijo a León, afirmando que sus turnos réplica están "más cerca de los espiritual que de la política misma".

Emilio León señaló al presidente que podría reflexionar sobre el tipo de dependencia que quiera, la dependencia de la financiación o la dependencia social, hilando referencias al Brexit o las próximas elecciones presidenciales en Francia con las políticas de recortes aplicadas tanto por el PP como por el PSOE o a la regla "arbitraria" de Mitterrand de limitar el déficit público al 3% del PIB.

El portavoz de Podemos, que calificó las cifras de Dependencia en Asturias como "desoladoras" ha culpado tanto al Gobierno de Mariano Rajoy como al Principado de los retrasos, las listas de espera y la aplicación demasiado estricta de los baremos, ha incidido en que la ejecución presupuestaria del año pasado fue incompleta quedando 9 millones sin gastar.

"Es lamentable que sobrasen 9 millones en Dependencia", ha admitido el presidente, afirmando que no hubiera ocurrido si Asturias hubiera contado con el presupuesto que Podemos no apoyó, dado que la prórroga "dificulta la ejecución".

Y es que, para Javier Fernández "hay muchas cosas" que dependen de Podemos como que hubiera habido presupuestos en 2016, que los presupuestos de 2017 fuesen distintos a los que finalmente salieron adelante con el apoyo del PP, que Sogepsa pueda ser una empresa 100% pública o el color político del gobierno local de Gijón.

