Ciudadanos insta al presidente a ofrecer incentivos para terminar con el éxodo juvenil

Igualmente, García ha solicitado incentivos a emprendedores y a la actividad en el medio rural, así como ayudas a la vivienda o el impulso de las escuelas de O a 3 años.

El diputado de Ciudadanos, que ha formulado una pregunta al presidente similar al PP, ambas relativas a la emigración de los jóvenes asturianos, ha coincidido con los 'populares' en recriminar el "fracaso" de los planes de retorno del talento.

Por su parte, el presidente ha recordado que la población joven -entre 15 y 29 años- supone un 12% en Asturias, una cifra similar a comunidades limítrofes como Galicia o Cantabria, para reiterar que no es un problema exclusivo de Asturias sino que urge diseñar medidas en el ámbito nacional para abordar el "desafío demográfico".

Así, ha señalado que confluyen dos problemas: envejecimiento y marcha de jóvenes. En este sentido, ha comentado varias medidas de su gabinete, como la activación de la convocatoria del plan de retorno de talento en mayo, con 2,5 millones para el periodo 2017-2021; o ayudas a emprendedores y nuevos autónomos.

"Admito el problema pero no me quedo tranquilo", replicó Javier Fernández al portavoz de Ciudadanos, asegurando que su gobierno trabaja para intentar "paliar la situación" que, por otra parte, "no es tan oscura como a algunos les gusta describir".

