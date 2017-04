El Ayuntamiento iniciará a finales de año la renovación integral de la calle Antonio Leyva

La vicealcaldesa Luisa Broto ha subrayado en rueda de prensa que Antonio Leyva es "una vía fundamental del barrio Oliver", un "eje vertebrador" del distrito, y las obras afectarán al tramo comprendido entre las calles San Alberto Magno y Marqués de San Felices.

Está previsto que el proceso de licitación concluya a finales de este 2017 y el plazo de ejecución de las obras sea de ocho meses. Broto ha recordado que estos trabajos eran muy reclamados por el barrio, "supondrán mejoras en las calles adyacentes, la renovación del abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado" y ha afirmado que "nos sentimos muy orgullosos" de este proyecto.

Con esta actuación, en la línea del Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO), se va a dar solución a uno de los problemas urbanísticos más importantes del barrio Oliver, que va a mejorar considerablemente la calidad de vida de sus habitantes.

La actuación cuenta con partida presupuestaria plurianual en el proyecto de presupuesto municipal para 2017 y la previsión del equipo de gobierno municipal es que se lleve a cabo la tramitación administrativa y su licitación a lo largo de este año, de tal manera que se adjudique y las obras puedan comenzar en el último trimestre del ejercicio.

El proyecto, redactado por el Departamento de Nuevas Infraestructuras, recoge una nueva definición del viario de la calle Antonio Leyva, que se desarrolla en 444 metros, en el tramo comprendido entre las calles San Alberto Magno y Marqués de San Felices, afectando también a los entronques con quince calles adyacentes.

SIN APARCAMIENTO

El vial remodelado dispondrá de dos carriles de sentido único, con una anchura constante de 3,40 metros cada uno y aceras a ambos lados, de anchura variable, de 1,95 a 2,52 metros en el lado de los números pares y de 2,27 metros a 2,90 metros en el lado de los números impares.

No se ha proyectado aparcamiento a lo largo de esta calle. El pavimento de las aceras será de baldosa de terrazo de 40 por 40 por 3,5 centímetros con árido de machaqueo negro y blanco, para dar continuidad al existente en los tramos de conexión.

Asimismo, se renueva la red de abastecimiento principal de agua de la calle en el tramo comprendido entre las calles San Vicente Ferrer y Marqués de San Felices, que actualmente es de fibrocemento, así como las conexiones de la red

con la existente, a base de tuberías de fundición dúctil de 150 y 300 milímetros de diámetro. También se instalarán nuevas

llaves de paso (válvulas de compuerta o de mariposa), arquetas, bocas de riego y las tomas de agua necesarias.

Además, se proyecta la renovación de la red alcantarillado a lo largo de toda la calle y las conexiones con la red existente con tuberías de PVC de 315 y 400 milímetros de diámetro. Se incluyen nuevos pozos de registro, sumideros y acometidas.

Finalmente, se renueva el alumbrado público a lo largo de toda la calle, sustituyendo las luminarias existentes, antiguas y de bajo rendimiento, por otras de led de gran rendimiento y bajo consumo, con un total de 17 puntos de luz nuevos, que se colocarán sobre la acera de números impares.

En resumen, se van a renovar 3.879 metros cuadrados de calzada y 2.519 metros cuadrados de acera, 301 metros lineales de tuberías de abastecimiento, 465,60 metros lineales de tuberías de saneamiento y se van a instalar 17 nuevas luminarias LED de alumbrado público.

DOBLE ROTULACIÓN

Otro de los expedientes aprobados este viernes ha sido el referido a la adecuación de la rotulación de las calles, avenidas o plazas que vayan a ser renovadas a la realidad histórica bilingüe. Se trata de una propuesta remitida por la Asociación Cultural Nogara Religada.

En este sentido, un total de dieciséis calles cuyos nombres responden a la geografía altoaragonesa, todas ellas ubicadas en la margen izquierda de Zaragoza, contarán con ambas denominaciones.

Serán las vías calle Valle de Oza (carrera d'a Val d'Oza); plaza Peña Montañesa (plaza d'a Penya Montanyesa); calle Peña Oroel (carrera d'a Penya Uruel); avenida San Juan de la Peña (avenida de Sant Chuan d'a Penya); plaza Pico de la Maladeta (plaza d'a Tuca d'a Maladeta); calle Sierra de Guara (carrera d'a Sarra de Guara); calle Valle de Gistaín (carrera d'a Val de Chistau); calle Valle de Broto (carrera d'a Val de Broto); calle Cañón de Añisclo (carrera d'a Val d'Anyisclo).

También, las calles Valle del Roncal (carrera d'a Val de Roncal); calle Almadieros del Roncal (carrera d'os Navaters de Roncal); calle valle de Pineta (carrera d'a Val de Pineta); calle Pantano de Yesa (carrera d'o Pantano de Yesa-Entibo de Yesa); calle Pantano de Sotonera (carrera d'o Pantano d'a Sotonera-Entivo d'a Sotonera); calle Monte Perdido (carrera d'o Mont Perdito) y calle Valle de Arán (carrera d'a Val d'Arán).

SANCIONES

El Gobierno también ha acordado imponer a la empresa Dornier, S.A.,

adjudicataria del contrato de servicios de 'Grúa, gestión del depósito municipal y señalización provisional en la vía pública' una penalización, por importe de 12.020,24 euros, por haber cometido infracciones que tienen la consideración de graves, tal y como se establece en el Pliego que rige el contrato.

Se han tenido en cuenta los informes emitidos por la Policía Local que recogen infracciones tales como: "no disponer del número de vehículos ofertados para la prestación del servicio"; "deficiente cumplimiento de las órdenes o indicaciones que relativas al servicio requerido por Policía Local en el tiempo de respuesta establecido, tanto en grúas como en señalización"; "no poder realizar las prestaciones de retirada o de señalización por no disponer del personal suficiente para realizar todos y cada uno de los encargos u órdenes que se formulen".

En el caso de FCC Parques y Jardines, la sanción es de 3.000 euros y está motivada por no haber aportado la totalidad de los medios requeridos en las condiciones que resultan exigibles, en concreto por haberse acreditado que trece vehículos adscritos a la prestación del servicio exceden la antigüedad máxima de diez años establecida por el pliego que rige el contrato.

