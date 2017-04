Al menos 3 muertos, 2 policías y un sujeto armado, en un tiroteo en los Campos Elíseos de París

El ataque en París se produjo cerca de los almacenes Mark & Spencer.

Agentes en la zona de los Campos Elíseos:

.@realDonaldTrump From the Champs Elysees attack scene after two officers killed and one more seriously injured in gunshot attack a while ago.. #France pic.twitter.com/5pvEJoZMrr — Rami al-Lolah (@RamiAILoIah) April 20, 2017

De acuerdo con la cadena CNN y otras fuentes, el ataque se perpetró de esta manera: Cerca de la estación Flanklin D. Roosvelt de los Campos Elíseos de París, un coche se detuvo frente a un furgón policial. De él bajó un hombre armado que abrió fuego contra los agentes que estaban en el vehículo. También hizo fuego contra los agentes que estaban a la entrada de la estación. La Policía respondió, abatiendo al atacante. Las autoridades buscan a otro agresor, el que acompañaba al abatido en el coche.

Attacker got out of a car on Champs-Elysees, opened fire on a police van with automatic weapon, French official says https://t.co/A3CM82twaq pic.twitter.com/d2NaxyFrN4 — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 20, 2017

La agencia Reuters informa que otro policía, que había resultado gravemente herido, ha muerto. Con ello, son dos los agentes muertos en el ataque perpetrado por un hombre armado, que ha sido abatido por las fuerzas de seguridad.

UPDATE: Second policeman dies of wounds from Paris shooting - police source. Live video: https://t.co/WcNpRQiZsx pic.twitter.com/2NKk4qD0Ux — Reuters Top News (@Reuters) April 20, 2017

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha afirmado que el tiroteo "parece otro ataque terrorista", y envió sus condolencias "al pueblo de Francia" por el "terrible" suceso.

"Es muy, muy terrible. Parece otro ataque terrorista. Qué puedo decirles, esto nunca se acaba, tenemos que mantenernos fuertes y vigilantes", dijo Trump en una conferencia de prensa después de reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.

Según la corresponsal de RTVE en París, el caso ya ha sido asumido por la Fiscalía de París bajo la tesis de que se trata de un atentado. Es la autoridad que se suele hacer cargo de las investigaciones por terrorismo.

El autor del tiroteo tenía como objetivo a los agentes que patrullaban en la zona, ha indicado el portavoz del ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet. En declaraciones a la televisión "BFMTV" señaló que el autor disparó "deliberadamente" contra un agente que se encontraba en un coche patrulla y, posteriormente, trató de matar a otros compañeros que estaban en la calle.

La agencia Reuters informa de que, tras el primer incidente, registrado sobre las 21.00 horas, se han producido más disparos de arma de fuego en la zona de los Campos Elíseos:

BREAKING: Shots fired at new location near Champs Elysees Avenue in Paris: police source https://t.co/ItptwUkFJh — Reuters Top News (@Reuters) April 20, 2017

Son varias las fuentes que afirman que podría tratarse de un atentado terrorista, aunque el Ministerio de Interior no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

En estos momentos, la zona de los Campos Elíseos está cerrada y totalmente tomada por las fuerzas de seguridad. Las autoridades han solicitado a la población que no se acerque a la zona.

De momento, el incidente se ha saldado con un policía herido y otra persona muerto, que habría disparado contra los agentes.

A partir de este momento te contamos el desarrollo de los hechos en los Campos Elíseos de París, en donde esta noche se ha registrado un tiroteo.