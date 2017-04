Pyrenalia asegura que consultó al Ayuntamiento ceder a DataNoise el 010 y niega presiones "de nadie"

En una nota de prensa, Pyrenalia ha contestado de este modo al consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, quien ha asegurado que habían conocido la intención de la empresa de ceder el servicio a un tercero a través de una notificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 y ha opinado que Pyrenalia habría sido presionada por la CEOE para asegurar ante la juez que podía seguir prestando el servicio, de forma que se paralizase su remunicipalización.

La compañía ha explicado que el pasado 31 de marzo se reunió con la directora de Organización, Eficiencia y Relaciones con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Corral, y el abogado del consistorio, Carlos Navarro de Cacho.

En ese encuentro, solicitado por la compañía, "se comunicaba la intención de que la prestación del servicio del 010 pasara a DataNoise S.L., empresa filial participada en un 85 por ciento por Pyrenalia, con el mismo domicilio social y con total y absoluta cobertura de medios técnicos y capacidades".

Según la empresa, tomaron esta decisión en el marco de una reestructuración del grupo de compañías de Pyrenalia, "con el único objetivo de garantizar el desarrollo del negocio" y, en relación con el servicio del 010, "para poder asegurar todos los derechos y condiciones de trabajo de las empleadas en tanto se aclaraba la situación de todos conocida".

"LA MAYOR LEALTAD"

Por tanto, en esa reunión "se consultaba con la mayor lealtad al Ayuntamiento de Zaragoza cuál era el mejor proceder, si plantearlo formalmente al ayuntamiento en primer lugar o hacerlo al Juzgado y se mostraba incluso el escrito ya preparado para comunicarlo al mismo".

No obstante, los representantes del consistorio "indicaron que consideraban que era el Juzgado quien tenía que pronunciarse al respecto y, siguiendo su criterio, el día 4 de abril los abogados de Pyrenalia presentaron en el Juzgado el escrito, en ningún caso el día 30 como ha dicho Cubero".

"No hay más. No hay presiones de nadie a nadie, ni ninguna otra intención que no sea la de prestar los servicios de la mejor forma posible", ha dicho tajante Pyrenalia, al agregar que hasta ahora no han recibido oficialmente de nadie ninguna comunicación y "a partir de ahora actuaremos ajustándonos a derecho tanto en los aspectos laborales como en todos los demás", han concluido.

