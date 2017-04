Más pacientes en la lista de espera para operarse en Madrid pese al plan de choque

El Plan de Intregal de Mejora de Lista de Espera 2016-2019 que puso en marcha hace poco más de un año la Consejería de Sanidad con un presupuesto de 80 millones de euros no está dando aún los resultados esperados: actualmente hay más pacientes esperando a ser operados y la demora media es mayor.



Los últimos datos oficiales publicado por Sanidad revelan que a 31 de marzo de 2017 había un total de 80.841 pacientes esperando para operarse en la Comunidad de Madrid, 1.104 más (+1,3%) que en la misma fecha de 2016 (79.737). Tampoco ha mejorado el tiempo medio que esperan para ser intervenidos: de 43,33 días en marzo de 2016 se ha pasado a los 47,06 del mismo mes de este año.



El objetivo del plan no es tanto reducir el número de pacientes en lista de espera como que esos pacientes esperen lo menos posible El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha señalado este jueves en una comparecencia en la Asamblea de Madrid que, pese al incremento en el número de pacientes en lista de espera, «vamos por el buen camino», aunque «hay muchísimo que mejorar». Sánchez Martos ha achacado estos datos a la alta incidencia que la gripe estacional ha tenido a principio de año en la región. «Se han tenido que retrasar operaciones demorables y reprogramar intervenciones de menor entidad para habilitar camas para los pacientes afectados», ha explicado el consejero.



«El objetivo del plan no es tanto reducir el número de pacientes en lista de espera como que esos pacientes esperen lo menos posible», ha dicho. En este sentido, Sánchez Martos ha indicado que en la lista estructural (lista normal) hubo 65.996 pacientes (el 81,64% del total) en marzo frente a los 54.427 del mismo mes de 2016: «Ahora son más los pacientes que esperan menos tiempo». El consejero también ha defendido que la Comunidad de Madrid presenta «uno de los mejores resultados» de todo el país a nivel global en listas de espera quirúrgica, según un informe publicado por el Ministerio de Sanidad.



De acuerdo al informe, la tasa de pacientes en lista de espera madrileña está en 9,16 por cada mil habitantes, frente a los 20,43 de Andalucía, los 17,13 de Asturias, o los 17 de Castilla la Mancha. Además, las cifras de pacientes que deben esperar más de seis meses para ser operados también sitúan a nuestra región en «muy buena posición», con un 0,7%, cuando en otras autonomías como la extremeña o la castellano-manchega se elevan hasta el 25% y el 22%, respectivamente.



El informe del Ministerio muestra también que el tiempo de espera global en la Comunidad de Madrid está en 47 días, mientras que en Extremadura asciende a 128 días de media, 147 en Castilla La Mancha, o los 85 de Aragón.

Faltan recursos

Los argumentos de Sánchez Martos no convencieron a la oposición, sobre todo a PSOE y Podemos. La diputada de la formación morada Carmen San José señaló que el problema de la lista de espera radica en que los «recortes» que el Gobierno regional ha realizado años atrás no se han revertido. «De los 7.000 profesionales que se perdieron solo se han recuperado poco más de 1.000», afirmó San José. Por su parte, el diputado socialista José Manuel Freire coincidió con San José en que el problema de la lista de espera es de recursos y de que no existe un equilibrio entre «oferta y demanda».

Consulta aquí más noticias de Madrid.