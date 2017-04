Irene Montero: "En el PSOE preferiríamos tener un aliado para el proceso de cambio"

Fue la primera mujer más votada en las primarias de Podemos en Vistalegre 2 el pasado febrero, la cuarta dirigente más votada tras Pablo Iglesias, Pablo Echenique e Íñigo Errejón. A sus 29 años, Irene Montero es miembro de la dirección de Podemos y su portavoz en el Parlamento.Nunca antes ha habido en España una mujer tan joven con tanto poder en un partido que, además, es la tercera fuerza en votos y escaños en el Congreso. Ella lo sabe, y lo ausume resuelta pero con responsabilidad. "La tensión se me va a los hombros", dice.

¿Se ha adaptado a la nueva situación interna del partido y a sus nuevas responsabilidades tras Vistalegre II?

Sí. Hemos montado un equipo de trabajo de gente muy comprometida con la que estamos trabajando codo a codo, y aunque tenemos mucho trabajo, no nos podemos quejar y la cosa va rodando.

¿Algo que le haya dado especial vértigo?

Para una mujer joven asumir la portavocía parlamentaria es una responsabilidad y da un poco de vértigo al pensarlo. Le estamos echando muchas horas y todos tenemos puestos los ojos en cómo hacemos nuestro trabajo parlamentario. Pero también sentir ese vértigo hace que redobles los esfuerzos para hacer las cosas mejor, y que no te olvides de que tienes que rendir cuentas del trabajo que haces

Había trapos que teníamos que haber sido capaces de lavar en casa Sacan el ‘tramabús’ y justo citan a Rajoy como testigo por Gürtel, detienen a Ignacio González... ¿Les han venido bien los acontecimientos para acallar las críticas por la iniciativa?

La realidad responde a quien hace las preguntas sobre si era o no pertinente que haya una iniciativa política que contribuya a la labor social de tantos jueces y tantos periodistas de dibujar la trama de poder de este país. Estos días estamos viendo cómo dicha trama afecta a políticos, a fiscales, a mandos policiales, a grupos mediáticos, chivatazos... ¿Hay trama o no hay trama?

Hay quien cree que en realidad propuestas como el 'tramabús' responden a una dificultad cada vez mayor de Podemos para marcar la agenda política...

La pregunta es, ¿la agenda de quién? Porque en el día a día de cualquier español, cuando llega el frío y la gente enciende la calefacción, o cuando prenden la luz, eso depende de unas empresas energéticas que están pactando los precios de forma abusiva, y en esas empresas hay expolíticos en sus consejos de administración cobrando grandes cantidades de dinero por asesorarles, como Felipe González y José María Aznar. Una de las críticas que nos llega desde el PSOE es ‘trabajen ustedes desde el Parlamento’; pues yo les digo, déjenos trabajar, porque cuando presentamos una iniciativa parlamentaria para prohibir las puertas giratorias ustedes votan en contra, y eso no es una propuesta partidista, es una propuesta de mejora de la democracia. Mientras en este país haya puertas giratorias gracias a los votos de PP, PSOE o C's, nuestra democracia va a ser peor, así que déjennos trabajar y legislemos. ¿Por qué no lo hacen y nos dejan trabajar?



¿Cómo está Podemos internamente tras Vistalegre? ¿Han reconstruído puentes?

La mejor respuesta del cierre de Vistalegre la dio la militancia cuando nos pidió a gritos unidad. Nuestra formación política, aunque les pese a algunos, ha conseguido demostrar que se puede tener debate político y pensar diferente sobre el rumbo de la organización, y salir todos a una de ese proceso. Eso no quiere decir que hiciéramos todo bien, pero creo que en las últimas semanas estamos demostrando que hemos salido con un proyecto de país claro, alternativo a la gran alianza.

Es indecente que con un sí o con una abstención se siga sosteniendo al partido más corrupto de Europa al frente del Gobierno de España ¿Hace algo de autocrítica sobre ese proceso interno cuando mira atrás?

Sí, claro que sí. Algunas de las cosas que hemos hecho mal tienen que ver con cómo a veces expresamos los debates políticos de una manera que no resultaba positiva, y que no gustaba a nuestra militancia ni en general a la gente. Había trapos que teníamos que haber sido capaces de lavar en casa, no a través de los medios, pero esas cosas nos han servido para aprender mucho. Lo importante no es solo hacer la autocrítica, sino demostrar, y lo estamos demostrando, que eso nos sirve para aprender y cambiar.



¿Será Íñigo Errejón el candidato a la Comunidad de Madrid?

Madrid es una plaza muy importante para la construcción del modelo económico y político corrupto del PP, y por eso decimos que redoblaremos los esfuerzos para ganar Madrid. Pero esas decisiones por las que me pregunta tienen que ser tomadas por la militancia a su debido tiempo. Ahora, no me cabe ninguna duda de que mi compañero Íñigo Errejón puede hacer frente a cualquiera de los retos que tenemos por delante y va a ser imprescindible en todos ellos.

Algunas voces señalan que Podemos ha perdido un gran activo al tener e Errejón en posiciones menos visibles. ¿Usted qué cree?

Creo que Íñigo sigue teniendo un papel indispensable en Podemos, igual que Juan Carlos [Monedero], Carolina [Bescansa], Juanma del Olmo, Rafa Mayoral, Julio Rodríguez, Ione Belarra, Noelia Vera o tantos otros que son imprescindibles para entender Podemos. Decir que Íñigo es imprescindible me parece esencial, pero tanto como recordar que en Podemos la coralidad y el trabajo en equipo son lo sustancial. Es lo que nos marca la diferencia, que podemos tener liderazgos múltiples y muchas personas que al final formamos un todo donde cada uno tenemos un hueco y todos somos útiles al proyecto colectivo, y donde además un día estamos nosotros y al día siguiente vendrán otras personas. Eso es una seña de identidad de Podemos que no podemos perder.



¿Cómo ve el proceso interno del PSOE? ¿Tienen alguna preferencia? ¿Qué les conviene más?

Ahora mismo el PSOE, por abstención, está sosteniendo al gobierno corrupto del PP, y para nosotros lo importante es que, gane quien gane, de este proceso del PSOE salga un proyecto capaz de aliarse con las formaciones del cambio, en lugar de con las fuerzas del inmovilismo y de la trama. Nosotros preferiríamos tener un aliado para el proceso de cambio, pero eso es algo que tienen que decidir los socialistas y debemos ser respetuosos.

Redoblaremos los esfuerzos para ganar Madrid ¿Cree que el año 2016 ha hecho mella en las expectativas de quienes les votaron?

Creo que el proceso del cambio va a durar años. Es verdad que pensamos que podía ser más rápido, pero es que cuando se quieren cambiar las cosas, como decía Iñaki Gabilondo, cuando una formación como Podemos se enfrenta al establishment, tiene que entender que el establisment le va responder y le va a atacar. Ahí entramos en un proceso político y social de cambio que creo que es imparable, pero es verdad que a lo mejor nosotros tenemos que trabajar y hacer las cosas a un ritmo no tan rápido como el que nos gustaría.

¿Lamenta algo, por la parte que les toca, del proceso que hubo entre el 20-D hasta el momento en que Rajoy fue investido de nuevo presidente? ¿Hay algo de lo que se arrepientan?

Lo fundamental que pasó en ese período y lo que yo más lamento es que la vieja estructura de poder de este país, que quiere seguir mandando, impidió y movilizó todos sus recursos mediáticos, económicos y de influencia política para evitar que Podemos entrase en el Gobierno. Eso fue lo sustancial, lo que al final impidió que hubiera una alianza de gobierno que sacase al gobierno del PP de la Moncloa. Y una cosa es que la aritmética parlamentaria juegue democráticamente y haga que una vez gobiernen unos y otra vez gobiernen otros, y otra es que mandamases de la estructura de la trama que no se presentan a las elecciones, con su influencia mediática económica y política consigan determinar el rumbo de un gobierno. Hay pocas cosas más antidemocráticas que esa y eso es lo que ha pasado en este país.

¿Por qué con la situación actual del PSOE y del PP Podemos no sube?

Las encuestas son muy útiles y son una herramienta sociológica imprescindible y también electoral, pero creo que hay que ser muy prudentes con ellas, porque en los procesos de cambio es más difícil que afinen y tardan en dar cuenta de algunos procesos sociales que se están dando. Tienen utilidad, pero hay que tomarlas con más precaución que en otros momentos de más normalidad. Las tomo con mucha cautela. No hay que ser sordos a lo que dicen, pero no puedes fiar todo tu trabajo políyico a lo que las encuestas digan.



¿Qué es lo peor que ha vivido como mujer en su vida política? La duda apriorística, antes de conocerte, sobre tus capacidades. Es decir, la sospecha permanente sobre por qué estás ocupando una posición de responsabilidad, que es una sombra que un hombre nunca tiene, aunque sea un completo incompetente. En el caso de las mujeres, esa duda llega a ser bochornosa a veces, cuando te conocen y te dicen 'Ay, perdona, no pensé que fueras así'. Eso es una de las pruebas de que sí existe machismo no solo en la política, también en el periodismo, la judicatura, por eso creo que la lucha feminista es muy necesaria. Hay muchos hombres que me miran con esa mirada de ¿ y tú por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque así lo ha elegido mi formación política de forma democrática, y porque puedo hacer esto y a lo mejor me estoy esforzando con el doble de responsabilidad que un hombre que nunca ha tenido que demostrar ante nadie si vale o no vale.

Curiosidades:

¿Último libro que ha leído? El de Tuñón de Lara de la Historia de España del siglo XIX.

¿Un placer culpable? Ahora, las gominolas.

¿Último sitio al que fue de vacaciones? Hace demasiado que no me voy de vacaciones...

¿Qué quería ser de pequeña? Pasé varias fases, pero hubo una en que quería ser astronauta.

¿Su principal defecto? El temperamento. Tengo mucho carácter.

¿Conserva amigos de la infancia? Pocos, pero muy importantes.

¿Un sitio al que escaparse? Mi propia casa, como un sitio privado y sencillito.

¿Su canción favorita? Cualquiera de Víctor Jara, lo escuché mucho en Chile.

¿Su mayor temor? La soledad