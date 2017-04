“20 de Abril del 90…”, ¿y aún no conoces la Cabaña del Turmo?

“20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás?…” Así comienza la canción. La voz de Jesús Cifuentes, el cantante de Celtas Cortos, sonará hoy de nuevo en las radios españoles. Pocas canciones tienen fecha y pocas se han hecho tan populares como ésta del grupo vallisoletano.



Pero la carta que en aquel lejano 1991 le dirigían Celtas Cortos a aquella “chata” contaba más cosas. Además de la fecha, la canción ha hecho popular un lugar, un refugio: “¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos?”. Esa cabaña existía y existe. A duras penas, pero sigue en pie en el Valle de Estós, en Huesca, cerca de Benasque. Hoy es un buen momento para visitarla.



La cabaña del Turmo (Tormo en su nombre original) ha servido desde siempre de alojamiento para los pastores que cuidan del ganado presente en el valle en la época estival. Hoy también sirve de centro neurálgico para eventos varios como la “tría” de ganado abierta al público en octubre o la marcha senderista Monte de Estós en agosto. Pero la cabaña de la canción no está en muy buenas condiciones.



Sin agua y sin luz, no está adaptada a los tiempos actuales. Por ello, la comunidad de copropietarios del Monte de Estós ha lanzado un proyecto para su rehabilitación, que debería estar acabada en verano. El proyecto necesita unos 18.000 euros. El Gobierno de Aragón aporta casi 5.000 y el resto debe salir de una campaña de crowfunding (micromecenazgo).



Una campaña de micromecenazgo recoge fondos para rehabilitar la cabañaSi el donativo es mayor de 100 euros podremos pasar una noche para 4 personas en la cabaña cuando termine su rehabilitación. Si el donativo es menor de 100 euros por cada 20 euros donados entraremos en el sorteo de 1 noche para 4 personas. (Se sorteará una noche por cada tramo de 100 euros recaudados). Si quieres contribuir entra aquí.



El objetivo no es tanto dar cobijo a los Celtas Cortos ni a jóvenes como ellos –los que fueron en los 90– como permitir que los vaqueros que trabajan en el valle puedan descansar y refugiarse en buenas condiciones. La reforma permitirá que la cabaña del Turmo tenga agua, luz, a través de placas fotovoltaicas, cocina, nevera y hasta un pequeño aseo.



El valle pirenaico de Estós, situado en la comarca aragonesa de La Ribagorza, tiene un gran atractivo turístico para los amantes de las excursiones de montaña, de la escalada, el esquí de montaña y el alpinismo. Varias montañas superan los 3.000 metros de altura, mientras el río Estós recorre el fondo del valle. Desde el año 1994 forma parte del Parque Natural de Posets-Maladeta por sus importantes valores ecológicos.



El paisaje predominante es el de la alta montaña pirenaica. La flora predominante son los pastizales de montaña y los bosques, de pino negro y abeto, pero también de haya, álamo temblón, abedul, sauce, arce y avellano. También se encuentran algunos endemismos pirenaicos. En cuanto a la fauna, encontramos una importante población de sarrios y corzos. También hay urogallos, la perdiz nival y quebrantahuesos.

Celtas Cortos celebra hoy el 20 de abril

Como homenaje a su mítica canción '20 de abril', Celtas Cortos presenta hoy jueves su nuevo disco 'In Crescendo' en un concierto que se celebrará en la sala Joy Eslava de Madrid. Con la fecha del concierto, la banda vallisoletana ha querido hacer un guiño a la generación que fue testigo del lanzamiento de su tema '20 de abril’.



Celtas Cortos, grupo pucelano nacido en 1989, cuenta con casi 2 millones de discos vendidos y ha dado más de 2000 conciertos por todo el mundo. El pasado 4 de noviembre el grupo presentó su nuevo disco 'In Crescendo', que contiene temas antiguos junto a otros nuevos en los que ha colaborado la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).