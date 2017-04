Las empresas del Ibex-35 poseen más de mil sociedades radicadas en paraísos y nichos fiscales

son instrumentales, financieras o no identifican actividad productiva en el territorio donde tienen su domicilio.

La indignación ciudadana por los últimos escándalos sobre evasión de impuestos y el uso de sociedades en nichos fiscales para ahorrar en tributos, no ha frenado, siquiera por imagen, la apertura de nuevas filiales en esos países por parte de las grandes empresas españolas.

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha publicado este jueves su informe anual sobre la actividad de las empresas del Ibex-35 en paraísos fiscales. Y lejos de frenarse, se incrementa. Según el estudio de esta organización que aboga por la transparencia fiscal, estas 35 compañías sumaban en 2015 de forma conjunta 1.285 sociedades en estos lugares: 97 de ellas estaban radicadas en paraísos y el resto (1.188) en nichos o territorios con baja tributación para no residentes.

Es un 46% más que el año anterior, aunque los propios responsables del estudio matizan la cifra. "Hasta el año pasado se contabilizaban solo las sociedades sin actividad operativa o simplemente instrumentales y financieras", asegura el Observatorio. En este ejercicio, no. Esta vez se incluye cualquier sociedad radicada en paraísos o nichos fiscales, desarrolle o no actividades comerciales o productiva en ellos.

Sociedades en paraísos fiscales Total Total (con sociedades operativas) 2012 519 - 2013 750 - 2014 891 - 2015 969 1.285

Fuente: Observatorio RSC



La organización justifica este cambio de criterio en la dificultad de discernir en las cuentas anuales que presentan estas compañías a la CNMV, si estas sociedades dependientes realizan o no actividades operativas. En todo caso, aunque se excluyeran las operativas (que son 316) también se habría registrado un crecimiento anual de un 8,8%, desde las 891 en 2014... a 969 un año después.

De estas cifras se infiere además que el 75% de estas sociedades en el exterior creadas por empresas del Ibex "son instrumentales, financieras, gestionan operaciones en terceros países o no identifican actividad en el territorio donde tienen su domicilio", según explica el informe.

Delaware es 'el elegido' y el Santander, la empresa con más sociedades

El informe de este año mantiene dos constantes respecto al pasado. El primero, que Delaware, estado de la costa atlántica de Estados Unidos, sigue siendo el favorito del Ibex para crear filiales. Hasta 463 sociedades están radicadas allí. Son 43 más que en 2014 y más del 81% de todas ellas están domiciliadas en dos direcciones específicas de Wilmington, una ciudad que apenas tiene 70.000 habitantes (los mismos que la madrileña Majadahonda o la murciana Molina de Segura).

La organización Oxfam Intermón ya denunciaba el año pasado que "un solo edificio de una altura de Wilmington alberga 285.000 empresas", en referencia a la sede de la agencia intermediaria CT Corporation, en el número 1209 de la calle North Orange de esta localidad. Pocas empresas se libran de estar presentes en Delaware; allí se encuentran matrices de Ferrovial, cincuenta firmas dependientes de ACS, diez de Grifols, seis de OHL, cuatro de Sacyr y Abertis y una de FCC.

La razón para estar presente en Delaware es que es un nicho fiscal. "Los impuestos que se pagan son más bajos que en otros estados del país norteamericano", explica el Observatorio RSC, que recuerda además que su legislación permite crear una sociedad en un día sin estar físicamente allí, mantiene el secreto de privacidad de los propietarios y finalmente, en caso de no tener actividad o productiva en el estado, no se pagan impuestos. Muchas empresas, por lo tanto, se ven tentadas a trasladar allí sus beneficios para no tener que tributar por sus ganancias. Es lo que los expertos económicos bautizaron como "la escapatoria Delaware".

Por detrás de Delaware quedan Países Bajos (169), Irlanda (110), Luxemburgo (81) o Panamá (45). Llama la atención que entre los cinco primeros se encuentran tres países que albergaron escándalos fiscales en los últimos años: la tributación irlandesa de Apple, el LuxLeaks y los Papeles de Panamá. Las firmas del Ibex elevaron su presencia en los tres dedesde 2014 a 2015. En Irlanda creció un 69%, en Luxemburgo un 35% y en Panamá ha llegado a triplicarse en un año, hasta las 45 sociedades.

Paraíso/Nicho 2012 2013 2014 2015 Var. último año Delaware (EE UU) 194 352 420 463 +10% Países Bajos 104 122 131 169 +29% Irlanda 26 56 65 110 +69% Luxemburgo 45 62 60 81 +35% Panamá 6 8 13 45 +246% Suiza 21 25 27 40 +48% Hong Kong 22 24 27 33 +22% Puerto Rico 18 14 14 31 +121% Uruguay 17 24 25 29 +16 % Singapur 9 16 17 26 +53 % Islas Caimán 20 22 29 22 -24%

Fuente: Observatorio RSC

La segunda constante respecto al año pasado es que Banco Santander sigue siendo la empresa con más sociedades en paraísos o nichos fiscales. La entidad presidida por Ana Patricia Botín suma 216 sociedades en estos territorios y 19 de ellas están en países calificados por la OCDE y por España como paraísos fiscales. También repite en segunda posición la constructora ACS con 152 sociedades (13 en paraísos) y detrás se sitúan Arcelor Mittal (145) y Repsol (120).

De las 35 empresas del Ibex, solo la gestora aeroportuaria Aena -con un 51% de capital público- se libra de mantener sociedades dependientes y participadas en países con fiscalidad laxa.

El Observatorio RSC matiza en su estudio dos cuestiones finales. Una, que estas sociedades no son ilegales en sí mismas, pero sí lo serían si se utilizasen para eludir impuestos. Y otra, que se echa en falta transparencia en las cuentas de las empresas analizadas. "La información fiscal de la empresas del Ibex 35 dista mucho de ser una rendición de cuentas sobre su comportamiento tributario", lamenta el Observatorio. "No es clara, ni es precisa ni cuenta con un desglose suficiente que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos limitándose, en la mayor parte de los casos analizados, a documentos con principios genéricos".

Sus críticas abarcan también a las desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. La organización lo califica como un "agujero negro" porque "ninguna empresa presenta información por país y en concepto de qué se le han otorgado exenciones o créditos fiscales". Unos datos que el Observatorio estima relevantes porque explicarían la imputación de beneficios en un país y no en otro; y también que estas exenciones en España minoren un 17,4% la recaudación por este tributo.