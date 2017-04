Los controladores del SER de Madrid harán fotografias para verificar las multas

El Juzgado 22 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid abrió el mes pasado con una sentencia la puerta a la anulación de las multas impuestas por estacionar de forma incorrecta en las zonas afectadadas por el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)–zona verde y azul– si en la denuncia no se aporta una imagen o fotografía.



El magistrado estimó el recurso presentado de un ciudadano al que se le multó con 90 euros por supuestamente «estacionar con distintivo en lugar habilitado para el estacionamiento con limitación horaria, rebasando el tiempo máximo». Y falló a su favor al considerar que un controlador del SER "no goza de la presunción legal de veracidad" al no ser un agente de la autoridad, como podría ser un efectivo de la Policía Municipal o un agente de Movilidad, condenando a la parte demandada a abonar 200 euros por las costas del procedimiento.



El Consistorio asegura que la doctrina de los tribunales superiores reconocen la imparcialidad de los controladores del SER Este hecho no ha pasado desapercibido para el Ayuntamiento de Madrid. Este miércoles, en la Comisión de Movilidad y Medio Ambiente, Francisco José López Carmona, director general de Gestión de Vigilancia de la Circulación del Consitorio, explicó, tras ser interpelado por el concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo, que el planteamiento del Gobierno municipal es "avanzar hacia un sistema en el que se produzca esta garantía de la fotografía para las personas sancionadas".



Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad indican que el Ayuntamiento pretende con esta iniciativa "aumentar la transparencia y adaptarse a los cambios tecnológicos". Las mismas fuentes avanzan que el Consistorio está "preparando una instrucción" para que los controladores puedan tomar imágenes de los vehículos aparcados sin autorización y dejar así constancia de la infracción cometida sin dejar lugar a dudas.

Sin embargo, precisan que "en los juzgados existen sentencias sobre las multas del SER en ambos sentidos", pero que cuando estas denuncias «pasan a ámbitos superiores (como el Tribunal Supremo) la doctrina reconoce la imparcialidad de los controladores del SER pese a no ser agentes de la autoridad».

Las multas crecen un 35% en tres meses

López Carmona también ofreció datos sobre las impuestas en el primer trimestre del año. Entre enero y marzo, el Consistorio tramitó un total de 742.620 multas de tráfico, lo que supone un 35,6% más que en el mismo periodo de 2016. Carmona aclaró que en realidad el aumento era del 12%, ya que hasta mayo se suprimieron los sistemas de control las multas en las Áreas de Prioridad Residencial (APR) por decisión municipal. El mayor número de sanciones se produjo en la zona SER (277.109) y en las APR (147.672). Por exceso se velocidad hubo 143.788 multas.

Consulta aquí más noticias de Madrid.