Javier Fernández responderá este viernes a preguntas sobre emigración juvenil asturiana

"¿Por qué cree que se van los jóvenes de Asturias?", le preguntará la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, mientras que el portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias, Nicanor García también profundizará en el mismo tema: ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno del Principado de Asturias para acabar con la sangría que supone el éxodo juvenil en nuestra región?", preguntará.

Por su parte, desde IU, Gaspar Llamazares va a utilizar su turno para interesarse sobre un asunto que ha dado mucho que hablar en los últimos días, el relativo a la variante ferroviaria de Pajares y las características técnicas de esa infraestructura. El portavoz de IU quiere conocer las medidas "urgentes", tanto institucionales como políticas y sociales, piensa adoptar el dirigente socialista ante Gobierno Central y la Unión Europea para lograr la culminación de la Variante de Pajares en la presente legislatura para el tráfico mixto de viajeros y mercancías.

Foro Asturias, por su parte, preguntará por un asunto que tiene que ver con la educación. "¿Considera el Presidente que el modelo educativo que aplica su gobierno en Asturias, basado exclusivamente en los centros que integran la red pública, y que discrimina a la enseñanza privada concertada al considerarla subsidiaria respecto de la enseñanza pública, respeta la Constitución Española y la legislación vigente?", es la pregunta textual, consultada por Europa Press, que formulará la presidenta de Foro, Cristina Coto, al dirigente asturiano.

PODEMOS VUELVE A PREGUNTAR

En el último trámite de 'Preguntas al presidente', el pasado 31 de marzo, Podemos no hizo uso de su turno ni registró pregunta alguna. Cuando el grupo parlamentario fue preguntado por las razones de no ejercer su derecho, la respuesta fue que no era un trámite obligatorio y que las preguntas a Fernández pueden convertirse en un ritual vacío, ante lo que consideraban falta de explicaciones de Javier Fernández.

Sin embargo, para este viernes el grupo de Podemos Asturias sí va a volver a preguntar a Javier Fernández. "¿Puede seguir Asturias con su actual nivel de dependencia?", es el texto literal de la cuestión que va a plantear al dirigente socialista el portavoz parlamentario de Podemos, Emilio León.

