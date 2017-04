Álvaro Sanz (IU) defiende la escuela pública porque garantiza el derecho gratuito a la educación "frente al negocio"

En rueda de prensa, Sanz ha subrayado su "compromiso claro y evidente con la escuela pública" en la primera jornada de matriculación de Educación Infantil y Primaria, recordando que en Aragón hay una "más que polémica" por la renovación de los conciertos educativos.

El líder de IU Aragón ha aseverado que la pública "garantiza la cohesión social y no excluye a nadie, es integral, es equitativa, compensa las desigualdades sociales, es solidaria, busca el éxito de todos y todas, es innovadora, es democrática" y "considera que educar no pasa por generar clientes", además de que "es laica, educa en libertad y no impone ningún tipo de dogmas" y "es inclusiva, considera que la diversidad como una oportunidad, no como handicap".

Sanz se ha quejado de que el PP "ha venido desmantelando la pública y dando espacio a un negocio" llevando a cabo "un proceso de recortes brutal" en la red pública, un 18 por ciento en el conjunto de España.

CONCIERTOS

La supresión de conciertos "pasa por el incremento de la inversión educativa", de ahí la preocupación de IU Aragón por "la actitud de la Justicia cuando demuestra con claridad meridiana esa doble vara de medir que ha permitido que se ponga en tela de juicio la rescisión de esos 13 conciertos" anunciada por el Gobierno de Aragón.

Álvaro Sanz ha comentado que, en 2014, la Federación de AMPA de las Cuencas Mineras llevó a los tribunales el cierre de aulas públicas pero "la Justicia no dijo nada", sino que "calló y hoy se posiciona a favor de los intereses que hay detrás de esos conciertos".

LIBERTAD DE ELECCIÓN

Félix Rubio ha dicho que "la libertad de elección de centro no es un derecho recogido en la Constitución", que el artículo 27 reconoce el derecho a la libertad de enseñanza y a la creación de centros docentes, que es "bien diferente". Ha precisado que la Carta Magna sí obliga a los poderes públicos a garantizar y organizar la Educación a través de la planificación general, la creación de centros públicos y la participación social en la gestión social de los centros.

Tras no construirse los centros públicos "suficientes" en las últimas décadas y después de cerrar el anterior Gobierno regional 200 aulas de esta red y abrir 15 de la concertada, "ahora llega el momento de la pública", ha opinado Félix Rubio, quien ha aseverado que la concertada "ha seguido manteniendo los privilegios de siempre", lo que "nos ha llevado a la escuela de ricos y pobres" ya que "se ha producido una segregación clarísima", lo que exige "reajustar".

Ha hecho notar que la Educación concertada "no se ha instalado nunca" en el medio rural porque este servicio es más caro al haber menos alumnos y "el único aseguramiento" se produce con la pública.

Rubio ha aseverado que "no hay una renovación automática de los conciertos" y que "nadie tiene derecho a que le renueven automáticamente los conciertos" porque "eso no lo dice la ley" y, de hecho, la Orden aprobada por el Gobierno de Aragón en enero plantea la posibilidad de crear un nuevo concierto, renovarlo o modificarlo, de forma que "no es obligatorio que se renueve automáticamente".

Ha dicho que "no está claro" que las 13 unidades que se iban a suprimir se vayan a concertar o no, de forma que "no se han podido suprimir" y ha defendido el cierre de aulas concertadas en las zonas donde baja la población escolar.

"La Administración pública tiene que ver si pide un poquito de esfuerzo, de solidaridad, a las empresas privadas de la Educación para aquello que dicen en los púlpitos de ser fraternales con los demás, a ver si lo cumplen ahora también haciéndose corresponsables de los recortes".

Ha expresado que "como primera opción y prioridad se atenderá una adecuada y equilibrada distribución entre centros del alumnado con necesidades de apoyo" y "después, la libertad de elección de centros", recalcando que el 80 por ciento del alumnado con necesidades de apoyo está en la escuela pública, muchas concertadas son elitistas y por su sistema de funcionamiento hacen que mucha gente común con pocos recursos no pueda ir porque no pueden pagar".

Según la legislación, ha continuado, si un centro privado concertado no acoge a la población escolar en condiciones económicas desfavorables podrá no hacerse concierto.

