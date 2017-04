El PP rechaza el acuerdo para recuperar gasto en Educación y dice que nadie ha contestado sus propuestas

"Nos comprometemos y trabajamos por ello sin necesidad de hacernos fotos", ha asegurado la procuradora 'popular' Isabel Blanco Llamas quien ha afeado a los grupos en la oposición mantener la propuesta sobre el acuerdo para recuperar entre los años 2017, 2018 y 2019 el nivel de gasto en educación que existía en 2009 cuando sabían que el PP lo iba a rechazar, como ya se lo ha trasladado a los sindicatos que, según la 'popular', estaban dispuestos a cerrar una propuesta de consenso que no fue aceptada por los grupos.

"Ustedes no han querido consensuar con nosotros", ha insistido Blanco Llamas, quien ha acusado a la oposición de contar las cosas a medias respecto a la actitud negociadora del PP que ha aceptado establecer un suelo de gasto público educativo pero sin fijarlo de forma expresa en el 4 por ciento del PIB de la Comunidad consensuado entre los partidos y los sindicatos.

Además, el PP se ha mostrado de acuerdo con el tercer punto del acuerdo para propiciar el aumento progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE.

Sin embargo, el procurador proponente, el socialista Fernando Pablos, ha acusado al PP de tratar de poner en tela de juicio un proceso participativo que cuenta con un "amplio consenso" del profesorado y ha aclarado que la PNL debatida este miércoles no era del PSOE, que ha hecho suyo el texto consensuado el citado 7 de febrero.

Pablos ha reclamado al PP "amplitud de miras" en beneficio del profesorado. "Jamás vamos a poner un folio en blanco para que ustedes hagan lo que les de la gana", ha respondido el socialista ante las propuestas del PP al acuerdo con los sindicatos.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, ha dado el visto bueno a la PNL y ha aprovechado la ocasión para reclamar una vez más la "urgencia" de la reforma del Reglamento de las Cortes ya que "está muy anticuado" y ha impedido la presentación conjunta de una iniciativa avalada por todos los grupos a excepción del 'popular'.

"La educación es esencialmente el factor que permite enfrentarse a las grandes desigualdades sociales", ha recordado Sarrión, quien ha reivindicado la adecuada financiación de un buen modelo educativo para romper con la dinámica de las sociedades de clases que favorece a las élites. Sus principales críticas han sido para la falta de oposiciones un año más en Castilla y León.

Por parte del Grupo Ciudadanos, la procuradora Belén Rosado ha destacado la importancia de este debate antes de la presentación del proyecto de presupuestos para 2017, que se conocerá la próxima semana, desde el reconocimiento a que es el momento de recuperar el presupuesto en educación en 2009 tras años de "recortes y recortes y recortes".

Rosado ha reclamado un Pacto Nacional por la Educación para una generación ya que, según ha recordado, España está a la cola de Europa en materia educativa con un repunte del fracaso escolar que conlleva, además, un coste económico "inmenso" por repetición de curso o no conclusión de las enseñanzas básicas.

"El verdadero reto hoy consiste en llegar a un gran acuerdo educativo, falta que mueva ficha el partido que gobierna", ha advertido Rosado a los 'populares' para recordar que su partido se abstendrá en la votación de los presupuestos de 2017 precisamente por los avances en materia educativa.

En el caso de Podemos, la procuradora Laura González ha compartido la necesidad de la PNL impulsada por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación con críticas al PP por su ausencia en la reunión de la que salió esta iniciativa "justa y razonable y que pide lo mínimo".

"Nosotros tenemos un modelo educativo distinto que defiende un sistema público, gratuito y de calidad", ha reconocido González a la bancada 'popular' a la que ha afeado las partidas que se destinan a la concertada a mayores de las presupuestada.

"Venimos a defenderlo toda la oposición en bloque", ha recordado la procuradora de la formación morada, para quien el voto favorable de Ciudadanos se debe a su intención de no retratarse al saber que la PNL no saldrá adelante por el rechazo del PP por lo que ha exhortado al portavoz del partido naranja, Luis Fuentes, para que no apoye los presupuestos, con críticas también a la "oposición blandita" del PSOE.

