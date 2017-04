València recupera el refugio antiaéreo del Ayuntamiento con el que protegió a 700 niños en 1938

Junio de 1938 fue un mes de infausto recuerdo en la ciudad de València, el peor de la Guerra Civil, con 26 bombardeos de la aviación italiana, y en menor medida de la alemana. Cuando la línea de observación de la costa avistaba el avance de los aviones Savoia desde Mallorca, enviaban los avisos a la torre del Micalet, donde se ubicaba el centro de comunicaciones que trasmitía la alerta. En ese momento, empezaban a sonar las 25 sirenas repartidas por toda la ciudad, y los valencianos corrían a los refugios.

Justo ese mes se daban los últimos retoques al que se ubica bajo el Ayuntamiento de València. Un recinto para poner a salvo de los bombardeos franquistas a los 700 niños que integraban el grupo escolar ubicado por aquel entonces en el edificio de la Casa Consistorial. Hoy, 79 años después, el Ayuntamiento abre al público el refugio antiaéreo, reconvertido desde su uso como almacén en un museo que permita al visitante no solo saber cómo se sentían quienes allí se cobijaron, sino conocer la historia y los detalles de los bombardeos indiscriminados sobre València durante la Guerra Civil.

Se calcula que unas 800 personas perecieron víctimas de una práctica hasta entonces inédita, el ataque a la población civil y no únicamente en los frentes. No obstante, la cifra es aproximada y no incluye los heridos, dadas las dificultades que por aquel entonces suponía la recogida estadística de la información.

La concejala de Cultura, Glòria Tello, ha explicado en la presentación de la rehabilitación que la intención del proyecto ha sido la de recuperar "un espacio de gran importancia patrimonial e histórica, cerrado a la ciudadanía durante mucho tiempo". De hecho, las distintas intervenciones posteriores a la contienda bélica, durante los años cincuenta y sesenta, han impedido recuperarlo tal y como era, ya que supusieron la eliminación de elementos como las bancadas, las escaleras originales o la maquinaria del aire.

Construido entre enero y julio de 1938 bajo la dirección del arquitecto José Luis Testor, este refugio de tipo escolar tiene dos entradas simétricas mediante escaleras y cinco naves alargadas paralelas, cubiertas con bóveda rebajada hecha de hormigón, y comunicadas entre ellas mediante arcos de medio punto. En el otro extremo tenía una habitación con retretes y todas las naves contaban con bancos de obra para que los escolares se sentaran, ya desaparecidos. Además, tenía electricidad con cables de cobre de los que colgaban bombillas desde el techo.

En abril de 2016 comenzaron los trabajos para su recuperación. Los técnicos municipales realizaron estudios previos y recogieron documentación sobre el recinto. Después, realizaron catas arqueológicas para recuperar los colores originales (azul en las galerías y rojo junto a las puertas, para indicar que eran zonas más peligrosas por el posible impacto de proyectiles). Según explica Tello, han querido hacer "una musealización baja, pero con lo imprescindible para explicar su función". Estas indicaciones se realizan con paneles sobre los refugios y el fenómeno de los bombardeos sobre València, sobre todo para la vida diaria de los ciudadanos. El proyecto ha tenido un coste de 212.000 euros para las arcas municiaples, según Tello.

En la ciudad de València llegó a haber más de 200 refugios durante la Guerra Civil, tanto públicos como privados, según las últimas investigaciones. Sin embargo, es díficil concretar la cifra, ya que sobre muchos no hay documentación o estar sin localizar, sobre todo los que se construyeron por iniciativa privada. De ellos, se calcula que se podrían recuperar unos 20, sobre todo públicos y no se descarta que puedan encontrarse más. Recientemente salió a la luz el de la fábrica de Bombas Gens, también recuperado durante la rehabilitación de la factoría como recinto cultural.

Uno de los que pretende rehabilitar el Ayuntamiento es el de la calle Serranos, "pero tiene un problema de filtraciones y el proceso va lento", explica la concejala de Cultura. Además, se va a actuar sobre el de Massarrojos a instancias de un proyecto presentado por los vecinos de esta pedanía en los presupuestos participativos.

Visita y exposición temporal

El área de Cultura prevé que para visitar el refugio antiaéreo haya que pedir cita previa mediante reserva telefónica. Las visitas se realizarán, según ha indicado Tello, mediante grupos de 25 personas, ya que el aforo es limitado, si bien el método se concretará a partir de este jueves en la página web municipal.

A la apertura del refugio se ha unido la exposición Tempesta de ferro. Els refugis antiaeris a València, que se puede visitar con el horario habitual y entrada libre en la Sala Municipal de Exposiciones de abril a julio. La muestra temporal contextualiza el momento histórico de la construcción de los refugios con tres ejes temáticos: los ataques y bombardeos sobre la ciudad por mar y aire, las consecuencias de estos ataques sobre las edificaciones, el puerto y las víctimas civiles, y finalmente, la protección de los habitantes de la ciudad mediante la construcción de refugios.

