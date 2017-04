Jaime Castiñeira no optará a la reelección para presidir el PP de Lugo, pero no aclara si seguirá como portavoz local

El presidente del PP local de Lugo, Jaime Castiñeira, ha ratificado este miércoles que no optará a la reelección en el congreso que se celebrará el próximo 26 de mayo, si bien no ha desvelado si continuará o no como portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento porque, según ha esgrimido, "no toca" abordar la cuestión en este momento.

"No me voy a presentar, lo tenía claro desde hace tiempo. Yo tuve una etapa, dentro de la directiva de la junta local como presidente. Tuve el honor de tener el apoyo de los afiliados al 98 por ciento hace siete años", ha rememorado, al tiempo que ha señalado que espera que el calendario del próximo cónclave se apruebe en la junta directiva local.

"La previsión y la propuesta que se lleva a la junta es que sea el 26 de mayo. Se inscribe dentro de un proceso normal. Espero que discurra con normalidad y dentro de un proceso democrático donde van a poder participar todos los afiliados con derecho a voto que estén al corriente del pago de las cuotas", ha concretado.

El también diputado autonómico ha reivindicado el trabajo realizado durante los siete años al frente del partido en la ciudad y ha recordado que "no había junta local desde el año 83" hasta que él tomó las riendas en 2009.

"NO TOCA" HABLAR DE LA PORTAVOCÍA

En cuanto al Ayuntamiento de Lugo y su continuidad, se afana ha señalado que "son cosas diferentes y no tiene nada que ver". "En el Ayuntamiento estoy elegido igual que el resto de compañeros de la corporación, son cargos electos de los ciudadanos y no del partido. Te presentas por un partido pero eres un concejal y como tal es diferente", ha zanjado.

Interpelado sobre su continuidad como portavoz ha trasladado que "no toca ahora hablar de eso". "Son temas totalmente distintos", ha apostillado.

Jaime Castiñeira es concejal en Lugo desde 1999, siendo el candidato a la alcaldía en dos ocasiones, en 2011 y 2015, además de ser diputado en el Parlamento de Galicia desde el 2005.

HASTA QUE SEA "OFICIAL" LA CONVOCATORIA

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, ha asegurado este miércoles, ante las voces internas que dan por hecho que él será candidato, que no tomará una decisión acerca de si opta o no a liderar el PP de la ciudad hasta que sea "oficial" la convocatoria del congreso local.

Y es que dicho congreso no se convocará hasta que este jueves se reúna la junta directiva local, aunque la fecha del mismo, el 26 de mayo, ya la avanzó la presidenta provincial del PP, Elena Candia.

"De momento son rumores", ha manifestado Carballo, preguntado acerca de si optará a presidir el partido en la ciudad de Lugo y ha emplazado a "esperar a que se reúna la junta directiva local" y la convocatoria sea "oficial".

"A día de hoy vamos a esperar a que se celebre la junta local y después tomaré una decisión que tengo meditada y que haré pública cuando proceda", ha esgrimido.

Preguntado acerca de si eso quería decir que se iba a presentar, ha replicado que esa "era una opinión" del periodista para añadir seguidamente que "no" tenía que "coincidir" con la suya necesariamente.

