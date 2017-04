Foro pide planes de choque urgentes contra las plagas

"La polilla de la patata, la avispa asiática, los lobos contra el ganado, los cormoranes contra truchas y salmones, jabalíes y osos paseándose por los pueblos", apunta la parlamentaria preguntándose "qué más tiene que ocurrir" para que el Gobierno del Principado reaccione. "Cada día tenemos noticia de una nueva plaga sin que la Consejería actúe, con grave daños no solo a los ciudadanos sino al propio equilibrio del ecosistema", remarca.

Así, para Foro se pone de manifiesto la existencia de "un medio descontrolado, en alarmante desequilibrio", lo que hace necesario "la elaboración de Planes de Choque contra las plagas que asolan Asturias, que partiendo del conocimiento de nuestra fauna terrestre y acuática, así como de nuestro suelo y sus especies vegetales,

puedan determinar medidas preventivas y de control para garantizar el equilibrio".

"Estos planes requieren de revisión, actualización y modernización continua según la evolución de las especies afectadas y de nuevas plagas que se pudiesen detectar", ha dicho Carmen Fernández.

La diputada de FORO, que compareció en rueda de prensa en sede parlamentaria, sostiene que "la adopción de ciertas medidas por la Consejería en la actualidad, como la prohibición de plantar patatas, evidentemente, en virtud de un principio preventivo y de solidaridad, para evitar la extensión de la plaga desde Asturias a comunidades autónomas con mayor grado de comercialización de la patata, tal como afirmó el director general, traerá también consecuencias para los productores asturianos, cuestión que los convierte en acreedores de la misma solidaridad que han de practicar para prevenir la expansión de la plaga. Por lo que la solución del gobierno no puede quedarse en simples prohibiciones para los trabajadores del campo asturiano".

"La verdad es que no se entiende lo que esta pasando en nuestra región, y que nos hace rememorar las plagas de Egipto, con una situación que empeora de día en día sin que el gobierno tome medidas; tal vez hayan asumido el problema como una maldición bíblica, pero en Foro no, y de hecho las diez plagas bíblicas obligaron al faraón a que dejara salir de la ciudad a los hebreos, pero los asturianos no queremos emigrar -mas de lo que ya lo hacemos- por las plagas pero sí ansiamos vivir en la tierra prometida", ha comentado.

Con todo, desde Foro han registrado una iniciativa parlamentaria para exigir planes de choque urgentes contra las plagas que asolan el medio rural asturiano, con medidas eficaces y dotación presupuestaria suficiente, y que contengan un protocolo específico que rija la actuación de los organismos públicos implicados.

Consulta aquí más noticias de Asturias.