Llamazares acusa a Mercedes Fernández de mentir sobre la Variante de Pajares

Pajares tenían como premisa "superar el estrangulamiento de la vieja infraestructura" con el objetivo de "incorporar a Asturias a los principales flujos de viajeros y mercancías.

"Nunca la Variante se vio como un único mecanismo de viajeros, nunca", ha indicado Llamazares en rueda de prensa en la que ha recordado además que Ley que pone en marcha la Variante ferroviaria de Pajares para su incorporación al Plan de Infraestructuras dice claramente que se opta por una infraestructura en velocidad alta.

En este sentido ha manifestado que eso es lo que plantea la Plataforma y lo que propició la unanimidad de las fuerzas políticas porque sabían que se superaba el estrangulamiento con una infraestructura de carácter mixto. "No hagamos la historia a nuestro acomodo porque hay documentos que lo demuestran, qué necesidad tiene para mentir", dijo Llamazares.

En este sentido invitó a la portavoz del PP a decir que las razones presupuestarias hacen que el PP cambie a Asturias por la estabilidad presupuestaria, utilicen a Asturias como moneda de cambio de la estabilidad presupuestaria.

"No es la primera vez que la derecha utiliza a Asturias y termina enredando las cosas", dijo Llamazares para señalar que las consecuencias son un mayor periodo de ejecución de la Variante y una incertidumbre en relación a las mercancías, que no podrán transitar por la vieja infraestructura de Pajares durante mucho tiempo, fruto del acuerdo con Foro Asturias. "El pasado está ahí y está por escrito. Contra los hechos no hay interpretaciones", concluyó el portavoz de IU.

