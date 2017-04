Lagarde considera que España debería aplicar otra reforma laboral para combatir el paro

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha dicho que espera que España traduzca su actual crecimiento económico en más empleo y mayores ingresos con una nueva reforma laboral.



En una entrevista publicada por El País, Lagarde ha llamado la atención sobre la dualidad del mercado laboral, con "trabajadores temporales muy expuestos y contratos fijos más protegidos", una situación que ha de abordarse mediante reformas, porque "no conduce a resolver la situación del desempleo en España".



No obstante, Lagarde ha alabado "la capacidad de resistencia de un país que ha puesto en marcha reformas serias y sólidas" que han permitido a su economía "doblar la esquina de la crisis", con un crecimiento que supera el de cualquier otro país europeo, salvo Reino Unido, y el de la eurozona.



Ha dicho que "España ha hecho grandes progresos" y ha destacado que "el desempleo, por muy alto que fuera, ha bajado" y que espera que lo siga haciendo, si bien ha añadido que "aún no podemos decir misión cumplida"

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: