IU comparte con el PP el tráfico de mixto en la Variante en al menos un túnel y plantea Pajares como senda verde

Martín, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha contrapuesto esta enmienda con la propuesta "absolutamente insostenible" de Foro, que solo contempla ancho internacional en los dos túneles de la Variante, salvo transitoriamente 'triple hilo' en uno.

Ha remarcado, en este sentido, que el tramo del AVE Pola de Lena-Gijón costaría 2.000 millones de euros, a lo que ha puesto en duda que el Ministerio quiera invertir ese dinero cuando niegan financiar con 400 millones de euros el Plan de Vías.

Martín, asimismo, ha considerado el discurso de Foro de insistir en que Asturias debe tener AVE como otras ciudades españolas "un poco paleto", ya que apenas hay diferencias de tiempos entre el AVE y el Alvia en lo que se refiere a su llegada a Asturias, además de que en los túneles no podría alcanzar su velocidad comercial máxima.

Para él, la prioridad debe ser que hay una vía del siglo XXI para viajeros y mercancías, con un trayecto de tres horas a Madrid y la integración ferroviaria para conectar Llamaquique (Oviedo) con Cabueñes (Gijón). A su juicio, eso sí es sostenible desde el punto de vista de la movilidad. Es por ello, que ha animado a discernir entre objetivos y prioridades, para añadir después que sería un error castigar las mercancías, no potenciar el puerto de El Musel y no contar con una Autopista del Mar bien conectada con el corredor Atlántico.

Es más, ha resaltado que es un "sinsentido" el pedir que el túnel de Pajares siga funcionando, ya que en el futuro más inmediato las mercancías van a superar las 2.000 toneladas y convoyes de 600 metros longitud , algo que en el actual es "imposible", según el portavoz de IU. Este ha incidido en que ahora los largos de Arcelor se tienen que desmontar para poder pasar Pajares. Ha indicado que es una "locura" pensar en mantener tres túneles, ya que habría que hacer

una inversión de 145 millones de euros más 15 millones anuales de mantenimiento.

Y aunque ha remarcado que no conocer la literalidad de la enmienda del PP, ha recalcado que la iniciativa que lleva IU al Pleno no propone ninguna solución técnica concreta, e incluso no se negaría a que el segundo túnel fuera solo de ancho internacional. Para él, mientras no haya una recuperación económica real, un solo túnel con tráfico mixto sería suficiente por el momento.

Además, ha propuesto que la rampa de Pajares para ciclistas y "paseable", y el dinero que se propone para la mejora, más las plusvalías del 'solarón' y no haciendo la estación intermodal subterránea, que se destine a solucionar el Plan de Vías.

Por parte de Xixón Sí Puede, su portavoz, Mario Suárez, ha dicho coincidir con la propuesta de IU que va al Pleno y ha abogado por no marear la perdiz con proyectos faraónicos. Para él, es indispensable que el tráfico de mercancías esté contemplado en la Variante y ha visto un error que haya retrasos en el proyecto.

