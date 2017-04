El bajista y cantante Bob Stroger actuará este martes en el Museo de la Evolución Humana de Burgos

Stroger es un bajista, cantante y leyenda del Blues y parte de la historia de la música afroamericana del pasado siglo XX. Nació en una pequeña ciudad del suroeste de Missouri donde vivía en una granja.

Posteriormente se trasladó a Chicago en 1955 y vivió en la parte trasera de un club donde tocaban Howlin' Wolf y Muddy Waters. Allí aprendió de su cuñado Johnny Ferguson que tocaba con su banda 'The Twisters' y creó su banda con su primo Ralph Ramey y su hermano y empezaron a tocar en un club donde tocaba Memphis Slim.

Tocaría en diferentes bandas pero no triunfó hasta que no empezó a tocar con Rufus Forman y Eddie King. El nombre de la banda era 'Eddie King y The King's Men' y tocaron durante 15 años pero luego se separaron y formaron la banda Eddie King y Babee May y 'The Blues Machine'.

Stroger decidió tocar solo durante dos años hasta que finalmente fue invitado a tocar el bajo con Jessie Green, Morris Pejo y Otish Rush.

