El examen de conducir del Reino Unido incluirá una prueba de destreza con el GPS

Aquellos que quieran sacarse el carné de conducir en Reino Unido a partir del 4 de diciembre tendrán que pasar una prueba de destreza con un dispositivo GPS (Sistema de Posicionamiento Global).



Así lo ha anunciado la Agencia británica de Estándares para Conductores y Vehículos (DVSA, según sus siglas en inglés), que ha explicado que los cambios están pensados para que los conductores estén al día con las tecnologías que llevan los vehículos.



En el propio examen de conducir, durante unos veinte minutos el alumno puede que tenga que conducir con la única guía del navegador, sin que el examinador intervenga y por solicitud del mismo. El propio examinador ofrecerá el navegador y lo configurará. Será quien elija la ruta. Los alumnos no podrán seguir la dirección de su propio navegador, con el que hayan practicado. Además, podrán preguntar al examinador la confirmación del destino si no están seguros de dónde van en el momento del examen. Si se equivocan de camino, según el DVSA, no supondrá un problema, siempre y cuando se cumpla con el código de circulación británico. La prioridad es la seguridad, según la Agencia.



Se especifica que no todos los candidatos tendrán que examinarse con el GPS. Uno de cada cinco alumnos no tendrán que someterse a esta modalidad de examen. Por el contrario, tendrán que seguir las indicaciones de la propia vía o del examinador.

Otra novedad del carné británico

Preguntas sobre seguridad. El examinador preguntará dos cuestiones de la seguridad del vehículo. Por una parte, se pedirá al alumno que explique cómo realizar una maniobra de seguridad antes de empezar a conducir. Por otro, durante la conducción, el examinador preguntará al alumno que le enseñé algún tipo de funcionamiento que implique un elemento de seguridad en el vehículo. Por ejemplo, le puede pedir que muestra cómo accionar el limpiaparabrisas.