El bon temps dispara les reserves als allotjaments de la costa metropolitana i la ciutat de Barcelona

Els allotjaments de la costa metropolitana i la ciutat de Barcelona han donat per assolides i, en més d'un cas, per superades, les expectatives d'ocupació durant la Setmana Santa. El bon temps i les temperatures elevades que hi ha hagut entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua han estat determinants per impulsar l'activitat turística.El Sitges s'ha assolit una ocupació d'entre el 97 i el 100% durant els quatre dies forts de Setmana Santa

A Barcelona, les reserves han arribat el 85%, mentre que els càmpings de la demarcació han fregat el ple. Al Maresme, els hotels han registrat una ocupació del 92%, i a Sitges s'han esgotat les places dels hotels del nucli urbà. El sector valora "molt satisfactòriament" les xifres d'aquesta Setmana Santa i destaca de forma especial el gruix de reserves d'última hora i l'elevat nombre de visitants d'un sol dia, que han omplert bars i restaurants.

A la costa del Garraf, el Gremi d'Hosteleria de Sitges tanca la Setmana Santa fent una valoració "molt satisfactòria", tant per l'ocupació hotelera com, sobretot, pel volum de visitants que ha acollit el municipi. El president del gremi, Joan Anton Matas, ha explicat que els hotels han superat les expectatives que fixaven un 95% de places reservades. Finalment, s'ha assolit una ocupació d'entre el 97 i el 100% durant els quatre dies forts, molt per sobre del 85% registrat l'any passat. Amb tot, l'element diferencial d'aquest any ha estat l'arribada de visitants, que ha "desbordat" les previsions.

Matas ha senyalat el bon temps com el "factor clau" per explicar el gran volum de gent que ha omplert els restaurants i les platges sense fer nit als hotels. Segons ha constatat el Gremi d'Hosteleria, els visitants han estat, sobretot, veïns de Barcelona i municipis propers, i estrangers que estaven allotjats a la capital catalana i han fet una escapada d'un dia a Sitges. "Divendres Sant tothom va batre rècords", ha remarcat, en referència als restaurants.

A banda del turista espanyol i català, un any més a Sitges hi ha predominat el turista francès, que en bona part ajudarà a mantenir una ocupació elevada durant els propers dies. Donat que els ciutadans francesos gaudeixen d'un calendari de vacances de Pasqua parcialment diferent al català, el gremi ha apuntat que durant aquesta propera setmana els hotels registraran una ocupació elevada, que s'aproximarà al 80% en el cas dels establiments del nucli urbà.

Les reserves d'última hora, clau en l'ocupació al Maresme

El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha afirmat que, amb dades encara provisionals, s'han complert les previsions que apuntaven a una ocupació de mitjana de gairebé el 88% i de fins el 92% entre Divendres Sant i Dissabte de Pasqua si la meteorologia acompanyava, cosa que ha estat així. Noguera ha destacat les reserves d'última d'hora dels "indecisos" de llocs propers, que finalment han reservat una nit d'hotel, "màxim dues". Aquest factor ha fet que s'hagi incrementat el moviment, especialment durant el cap de setmana.

En línies generals, Noguera ha fet una valoració més positiva que la de la Setmana Santa del 2016 ja que ha destacat que enguany aquesta ha arribat a mitjans d'abril –l'anterior va ser a finals de març- i això "assegura més ocupació" i més establiments oberts, bona part d'ells "amb la idea de continuar amb l'hotel obert de cara a la temporada d'estiu".

De cara a l'estiu, el president del Gremi s'ha mostrat positiu ja que ha dit que el sector està "força engrescat" i les reserves "van arribant". Ha puntualitzat que encara hi ha hotels que estan ultimant reformes i que obriran a mitjans de maig, però ha assegurat que la previsió de cara a la temporada turística de juny fins a l'agost és "molt bona".

Auge del turisme estranger als càmpings

Als càmpings, les valoracions també són positives i es mantenen les bones expectatives de cara a l'estiu. El president de l'Associació de Càmpings de les comarques de Barcelona, Francisco José Caballé, ha assegurat que l'ocupació durant la Setmana Santa ha estat d'entre un 90 i un 100% en el cas dels 'bungalows' i d'un 70% en el cas de les parcel·les.

Majoritàriament els turistes han estat de proximitat, tant de Catalunya com de la resta de l'estat espanyol, però també hi ha hagut un increment d'estrangers en comparació amb l'any passat. Entre aquests, la majoria francesos, seguits d'alemanys, italians i belgues.

"Hi ha hagut molt més moviment que l'any passat", ha declarat. Caballé explica aquesta circumstància pel bon temps i perquè la Setmana Santa ha arribat més tard en el calendari, coincidint amb els gremis d'hosteleria de Sitges i el Maresme. També coincideix en preveure una bona campanya d'estiu ja que les reserves son hores d'ara "superiors a les que hi havia l'any passat en les mateixes dates".

D'altra banda, Caballé ha destacat que en el cas dels càmpings l'ocupació de Setmana Santa s'allargarà una setmana més, com es constata als hotels de Sitges, ja que hi ha estrangers -especialment francesos- que, en tenir unes vacances diferents a les de Catalunya, allargaran la seva estada uns dies.

Barcelona compleix les previsions

Finalment, a la ciutat de Barcelona, a falta de dades definitives, el Gremi d'Hotelers dona les expectatives d'ocupació per complertes. D'aquesta manera, s'han superat els registres de l'any passat.

Si durant el 2016 els establiments de la ciutat van arribar al 80% d'ocupació entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, aquesta Setmana Santa s'ha fregat el 85%. També s'han assolit el 85% de places reservades en el cas dels apartaments turístics, segons dades facilitades per la patronal APARTUR.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.