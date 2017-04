Un total de 366 policías locales prestarán servicio el día del Bando de la Huerta

Así, la Policía Local ha elaborado un plan específico de actuación que permita dar respuesta a los distintos acontecimientos como control del recorrido y despeje de obstáculos y vehículos, corte y desvío alternativo del tráfico, control de salidas de emergencia, vigilancia de instalación de fuegos artificiales, apertura y cierre de los desfiles, y actuaciones de prevención y servicios en materia de Seguridad Ciudadana y auxilio a personas y bienes.

De tal forma, según informan fuentes municipales, el Bando Infantil contarán con 25 policías, el desfile y la ofrenda floral con diez, los mismos que en la procesión de la Virgen de la Fuensanta, además de 356 para el Bando de la Huerta y 50 para el desfile Batalla de las Flores.

Para la llegada de la Sardina trabajarán 55 policías, otros 55 para el de la llegada y el Testamento de la Sardina y 373 para el Entierro de la Sardina. Doce agentes para los conciertos y actuaciones musicales y otros tanto para los certámenes de tunas.

Igualmente está acordado con los responsables de los distintos servicios que, dentro de las medidas de seguridad previstas para los festejos que así lo requieran, se ubiquen en las zonas adecuadas servicios contra incendios y sanitarios.

DISPOSITIVO BANDO DE LA HUERTA

Durante la jornada del Bando de la Huerta, 18 de abril de 2017, prestarán servicio 366 funcionarios de la Policía Local de Murcia.

Previamente, el día 16 de abril, se procederá a señalizar con discos portátiles de prohibido el estacionamiento a partir de las 00.00 horas del día 18 de abril de 2017, todas las calles por las que discurre el desfile. Se realizará un examen minucioso del recorrido retirando cuantos obstáculos puedan entorpecer el desfile como: cables aéreos, semáforos, rótulos luminosos o contenedores.

Para el cierre total del itinerario, se establecerán puntos de corte de tráfico, donde se utilizarán vehículos policiales con paneles informativos en El Rollo, bajada de la Autovía con c/ Juan de la Cierva y Puente Hospital lado Infante, con la finalidad de informar al ciudadano y de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y, al mismo tiempo, encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto.

Estos recorridos alternativos son:

ZONA SUR: Para los desplazamientos que deben realizarse de Este a Oeste y viceversa se recomienda el recorrido de conexión entre Ronda Oeste y Ronda Sur preferentemente; y se establecerá un recorrido alternativo en ambos sentidos, que discurrirá por Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, C/ Industria, C/ Pintor P. Flores, C/ Pintor Almela Costa y Ronda Sur.

El tráfico que proveniente desde Avda. Ciudad de Almería se desviará hacia Ronda Oeste. En todo caso, se aconseja la utilización de los estacionamientos disuasorios.

ZONA NORTE: El desvío de conexión entre Este y Oeste por el Norte será, en ambos sentidos de circulación, el siguiente: Ronda de Levante, Avda. Don Juan de Borbón, C/ Abenarabi, Avda. Juan Carlos 1.º, Avda. de los Pinos, Avda. Miguel de Cervantes, Plaza de Castilla,

Ronda Oeste y San Antón; y, como otra posibilidad, Ronda de Levante, Avda. Don Juan de Borbón, C/ Abenarabi, Avda. Juan Carlos 1.º, Pza. Circular, Primo de Rivera, Ronda Norte.

Para los desplazamientos Norte-Sur se puede utilizar la Ronda Oeste, Ronda Norte, Avda. Primo de Rivera, Pza. Circular, Avda. Juan Carlos 1.º, C/ Abenarabi, Avda. Don Juan de Borbón, Ronda de Levante, 1.º de Mayo y Ronda Sur. Se aconseja la utilización de los estacionamientos disuasorios.

CONTROL DE SALIDAS DE EMERGENCIA

Se establecerá servicio en 19 salidas de emergencia, con la finalidad de permitir la rápida evacuación de participantes o espectadores del desfile, así como facilitar el acceso de vehículos de emergencia. Para estas salidas se contará con la colaboración de miembros de Protección Civil.

La instalación de los fuegos artificiales se realizará en la Plaza Circular. Este servicio estará cubierto por 4 policías y se acordonará la zona a una distancia prudencial mediante la colocación de vallas que impedirán el acceso del público en general.

APERTURA Y CIERRE DEL DESFILE

En la apertura del desfile se contará con 14 agentes, con la finalidad de permitir el despeje del público del recorrido y facilitar la necesaria fluidez del acto. En este apartado colaboran miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

El cierre lo realizará una unidad 'Víctor' cuya finalidad es la de informar en todo momento del lugar por donde discurre la cola del desfile y atender cualquier incidencia que allí se produzca.

Según indican desde el Consistorio, también habrá personal en las denominadas zonas sombra, encargados de prevenir y dar respuesta inmediata a cuantas actuaciones sean precisas en materia de seguridad ciudadana y asistencial en el entorno del itinerario. Se cuenta para ello con nueve unidades motorizadas situadas de forma estratégica, en calles o zonas que presentan dificultad para el acceso de vehículos.

Estas unidades estarán complementadas con otras cinco unidades 'Víctor', que en una franja de extensión más amplia cubrirán todo el recorrido, dando el apoyo necesario. El servicio contará, además, con un cabo y el mando directo de un sargento.

