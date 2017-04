Varios heridos por otra falsa alarma de tiroteo en Nueva York

Varias personas resultaron con heridas leves este domingo en Nueva York por el pánico desatado ante la creencia de que se habían producido disparos en un parque recreativo, el segundo incidente de este tipo que se registra en los últimos días.

De acuerdo con fuentes policiales y de los bomberos citadas por la cadena CBS, el suceso se registró en cerca del parque de atracciones de Coney Island, uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos para disfrutar de las playas frente al Atlántico.

Al parecer, hubo una pelea en el parque, con una persona detenida y algunas botellas de cristal que se estrellaron, y uno de los fuertes ruidos que hubo generó la creencia de que se trataba de un disparo, lo que desató el caos.

Sin embargo, fuentes policiales negaron que hubiese habido un tiroteo en el lugar. "Cualquier informe sobre disparos en área del parque recreativo de Coney Island es falso. No se hicieron disparos", tuiteó la comisaría policial de la zona.

Los informes dan cuenta de varios heridos, sin precisar la cifra, que fueron tratados por lesiones leves.

MORE: Police say Coney Island chaos caused by 'family event.' NO shots fired https://t.co/jz6P5CIRcP (Video: @vadislovekim) pic.twitter.com/OyKrPTKpAx