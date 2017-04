Colau: "Suponiendo que ganase la independencia en referéndum, no significa que se declare"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado en una entrevista a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que, suponiendo que ganara la independencia en un hipotético referéndum soberanista en Cataluña, "no quiere decir que se declare".

En la entrevista al programa Talk To Al Yazira divulgada este domingo, Colau afirma: "No he sido nunca nacionalista ni independentista porque pienso que en un mundo global como en el que vivimos las fronteras tienden a desaparecer. De hecho, estoy convencida que cada vez más las ciudades debemos tener un papel mucho más importante en la gobernanza global".

La alcaldesa de Barcelona añade: "Más allá de eso, soy demócrata. Si hay una mayoría social que quiere resolver una cuestión, en este caso la relación entre Cataluña y el Estado, se tiene que poder hacer a través de un referéndum. Con el referéndum estaré siempre comprometida".

"Suponiendo que saliera el sí a la independencia, que no está claro, porque cuando se hicieron elecciones a Cataluña la última vez el independentismo ganó una mayoría parlamentaria pero no ganó una mayoría en votos, y por lo tanto no está claro si ganaría o no la independencia".

Y ha seguido: "Están bastante igualadas las posiciones, y depende mucho de qué propuestas hay sobre la mesa. Pero suponiendo que ganase la independencia en el referéndum, no quiere decir que se declare", subraya en la entrevista la alcaldesa de Barcelona.

